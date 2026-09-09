Sinner e Zverev potrebbero essere a pari punti nella Race ATP dopo gli US Open

Con Jannik Sinner ancora costretto ai box da un problema al ginocchio, il tedesco Alexander Zverev ne sta approfittando per risalire la china sia nel ranking ATP che nella Race to Turin, con entrambi i giocatori che sono già aritmeticamente qualificati alle Finals.

Nella graduatoria che tiene conto dei soli risultati maturati nel 2026, infatti, Sinner comanda con 7950 punti, mentre Zverev con l’approdo ai quarti di finale degli US Open si è portato a quota 7050, a -900 dall’azzurro. Il teutonico potrebbe anche portarsi in vetta alla Race al termine del torneo di New York.

Vincendo il torneo, infatti, Zverev si spingerebbe fino a quota 8650, ma ci sono anche scalini intermedi tra le due situazioni proposte: giungendo in semifinale il tedesco si porterebbe a quota 7450, a -500 da Sinner, mentre con il passaggio in finale salirebbe a quota 7950, a pari punti con l’italiano.

A quel punto, per stabilire chi sarebbe al primo posto nella Race si andrebbero a guardare i punti accumulati finora tra tornei del Grand Slam e Masters 1000 obbligatori: Sinner è fermo a 6850 punti, mentre con la finale agli US Open Zverev si porterebbe a 7060 punti, e quindi sarebbe il tedesco a conquistare il primo posto.