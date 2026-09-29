Sinner e il dubbio Shanghai: cosa cambierebbe nel ranking in caso di presenza o assenza

Jannik Sinner nell’aggiornamento del ranking ATP di ieri, lunedì 28 settembre, quindi già prima dell’inizio del 500 di Pechino, a cui l’italiano ha dato forfait, ha perso i 500 punti della vittoria del 2025, mentre Alexander Zverev ne ha scartati 100, ma ha recuperato i 40 della United Cup 2026: il divario tra i due è ora di 1370 punti.

A Pechino ce ne saranno in palio 500 (anche se il tedesco scarterebbe i 10 di Montreal 2026 per far posto al risultato ottenuto nel torneo cinese), con il teutonico che, in caso di successo nel torneo cinese finirebbe per portarsi ad 880 punti da Sinner, tenendo così aperta la strada ad un possibile sorpasso ai danni dell’azzurro a Shanghai.

Nel Masters 1000 cinese, infatti, i punti del 2025 verranno scartati lunedì 12 ottobre, ma il torneo è in programma dal 7 al 18 ottobre, quindi verranno persi con l’aggiornamento di lunedì 19 ottobre: sia Sinner che Zverev scarteranno 50 punti, essendo usciti entrambi ai sedicesimi nel 2025.

Il distacco tra Sinner e Zverev sarà lo stesso che ci sarà al termine di Pechino, quindi se il tedesco fosse davvero a –880 dall’azzurro, allora vincendo il torneo si porterebbe davanti all’italiano di 120 punti, nel caso in cui Sinner non dovesse giocare neppure il Masters 1000 cinese.

La presenza di Sinner a Shanghai, invece, potrebbe scongiurare questo possibile sorpasso: qualora l’azzurro dovesse essere al via del Masters 1000 cinese, infatti, arrivando almeno ai quarti di finale (200 punti), resterebbe davanti a Zverev in classifica anche in caso di successo del tedesco.