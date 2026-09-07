Sinner, domenica da super tifoso tra Monza e Torino: “Il ginocchio? È tutto a posto”

Una domenica da super tifoso, tra F1 e calcio, per Jannik Sinner. Ieri, domenica 6 settembre, il numero uno del tennis mondiale ha approfittato della pausa forzata dall’attività agonistica per regalarsi una giornata all’insegna delle sue grandi passioni, dividendosi tra l’Autodromo di Monza e l’Allianz Stadium di Torino.

Accompagnato dal papà Hanspeter, Sinner si è presentato nel paddock del Gran Premio d’Italia con un look informale, polo bianca e pantaloni corti, attirando immediatamente l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Grande amante dei motori, il campione altoatesino ha seguito con particolare partecipazione la gara del suo amico Kimi Antonelli, festeggiandone la straordinaria vittoria.

Nel box Mercedes, Sinner ha trascorso diversi momenti di relax, incontrando anche altri volti noti dello sport e dello spettacolo, tra cui la cantante Laura Pausini e il pilota di MotoGP Marco Bezzecchi. A Monza era presente anche Matteo Berrettini.

Terminato il Gran Premio, il programma di Sinner è proseguito a Torino, dove il tennista ha raggiunto l’Allianz Stadium per assistere al big match di Serie A tra Juventus e Milan, conclusosi sull’1-1. Da noto e appassionato tifoso rossonero, Sinner ha seguito da bordocampo anche le fasi del riscaldamento, prima del fischio d’inizio. Una presenza impreziosita da un omaggio particolare: Gerry Cardinale, proprietario del Milan, gli ha consegnato una maglia personalizzata con il numero 1.

La tappa torinese ha avuto però anche un significato particolare sul piano sportivo. È proprio a Torino che Sinner ha trascorso diversi giorni al JMedical, il centro medico e clinico d’eccellenza della Juventus, per sottoporsi alle cure necessarie dopo l’infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a fermarsi e a saltare gli US Open 2026.

Ed è stato proprio il tema delle sue condizioni fisiche a tenere banco durante la sua presenza a Monza. Intercettato dai giornalisti nel paddock, Sinner ha voluto tranquillizzare direttamente tifosi e appassionati, preoccupati per il suo stop. Con il consueto sorriso e senza lasciare spazio a particolari allarmismi, l’azzurro ha risposto alle domande sul ginocchio con parole nette: “È tutto a posto, sto bene“.

Una rassicurazione importante in vista del ritorno in campo. L’obiettivo di Sinner è infatti tornare nel circuito tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, con il torneo di Pechino, in Cina, tra gli appuntamenti indicati per il suo rientro.