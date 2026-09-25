Sinner a Pechino dal 30 settembre? Gli avversari in tabellone e cosa potrebbe riservargli il sorteggio

Jannik Sinner verso Pechino. Il ritorno in campo del numero 1 del mondo sembra ormai prendere forma. Le indicazioni che arrivano da Montecarlo, dove l’azzurro si è allenato nelle ultime settimane, vanno tutte nella stessa direzione: Sinner dovrebbe essere al via dell’ATP di Pechino, in programma dal 30 settembre al 7 ottobre, torneo di cui è campione in carica.

L’appuntamento è atteso con particolare interesse. Per Sinner sarà infatti il primo torneo dopo l’infortunio al ginocchio destro e un’assenza di circa due mesi e mezzo. L’ultima partita resta la finale di Wimbledon, vinta contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e seconda testa di serie a Pechino.

Il sorteggio è fissato per martedì 29 settembre alle 14:30 locali, le 08:30 in Italia. Sarà quello il momento in cui verrà definito il percorso dell’azzurro in un tabellone di alto livello, che potrà fornire le prime indicazioni concrete sulle sue condizioni.

Sinner sarà la testa di serie numero 1 e, in un tabellone a 32 giocatori senza bye al primo turno, non potrà affrontare una testa di serie nei primi due match. Ai quarti, invece, potrebbe incrociare uno dei giocatori compresi tra le teste di serie numero 5 e 8: Flavio Cobolli, Alex De Minaur, Novak Djokovic o Jakub Mensik.

Per la semifinale, gli incroci possibili portano invece verso Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev. Zverev, salvo sorprese nel sorteggio, potrebbe essere affrontato soltanto in finale. Il calendario presenta inoltre una particolarità: il torneo terminerà martedì 6 ottobre e, eccezionalmente, il ranking ATP verrà aggiornato il giorno successivo, mercoledì 7.

Resta da definire, naturalmente, il quadro completo degli avversari. Al netto di eventuali cancellazioni, tra i giocatori attualmente iscritti ma fuori dal seeding figurano nomi di peso come Alexander Bublik, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Francisco Cerundolo e Hubert Hurkacz. Uno di loro potrebbe diventare il primo ostacolo sulla strada del ritorno di Sinner.

TESTE DI SERIE ATP PECHINO 2026

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Felix Auger-Aliassime

4. Daniil Medvedev

5. Flavio Cobolli

6. Alex de Minaur

7. Novak Djokovic

8. Jakub Mensik

ENTRY-LIST ATP PECHINO 2026

Sinner,Jannik ITA 1

Zverev,Alexander GER 2

Auger-Aliassime,Felix CAN 4

Djokovic,Novak SRB 5

Cobolli,Flavio ITA 6

de Minaur,Alex AUS 7

Medvedev,Daniil 8

Bublik,Alexander KAZ 16

Mensik,Jakub CZE 18

Rublev,Andrey 24

Cerundolo,Francisco ARG 25

Rinderknech,Arthur FRA 29

Buse,Ignacio PER 30

Norrie,Cameron GBR 35

Borges,Nuno POR 41

Tirante,Thiago Agustin ARG 42

Struff,Jan-Lennard GER 44

Cerundolo,Juan Manuel ARG 45

Hurkacz,Hubert POL 47

Navone,Mariano ARG 49

Khachanov,Karen 50

Griekspoor,Tallon NED 56

Baez,Sebastian (2) ARG 51

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie. Alexander Bublik/Francisco Cerundolo/Andrey Rublev/Karen Khachanov/Hurbert Hurkacz i più temibili

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie. Alexander Bublik/Francisco Cerundolo/Andrey Rublev/Karen Khachanov/Hurbert Hurkacz i più temibili

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Flavio Cobolli, Alex De Minaur, Novak Djokovic e Jakub Mensik.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.