Tennis
Sinner a Pechino dal 30 settembre? Gli avversari in tabellone e cosa potrebbe riservargli il sorteggio
Jannik Sinner verso Pechino. Il ritorno in campo del numero 1 del mondo sembra ormai prendere forma. Le indicazioni che arrivano da Montecarlo, dove l’azzurro si è allenato nelle ultime settimane, vanno tutte nella stessa direzione: Sinner dovrebbe essere al via dell’ATP di Pechino, in programma dal 30 settembre al 7 ottobre, torneo di cui è campione in carica.
L’appuntamento è atteso con particolare interesse. Per Sinner sarà infatti il primo torneo dopo l’infortunio al ginocchio destro e un’assenza di circa due mesi e mezzo. L’ultima partita resta la finale di Wimbledon, vinta contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e seconda testa di serie a Pechino.
Il sorteggio è fissato per martedì 29 settembre alle 14:30 locali, le 08:30 in Italia. Sarà quello il momento in cui verrà definito il percorso dell’azzurro in un tabellone di alto livello, che potrà fornire le prime indicazioni concrete sulle sue condizioni.
Sinner sarà la testa di serie numero 1 e, in un tabellone a 32 giocatori senza bye al primo turno, non potrà affrontare una testa di serie nei primi due match. Ai quarti, invece, potrebbe incrociare uno dei giocatori compresi tra le teste di serie numero 5 e 8: Flavio Cobolli, Alex De Minaur, Novak Djokovic o Jakub Mensik.
Per la semifinale, gli incroci possibili portano invece verso Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev. Zverev, salvo sorprese nel sorteggio, potrebbe essere affrontato soltanto in finale. Il calendario presenta inoltre una particolarità: il torneo terminerà martedì 6 ottobre e, eccezionalmente, il ranking ATP verrà aggiornato il giorno successivo, mercoledì 7.
Resta da definire, naturalmente, il quadro completo degli avversari. Al netto di eventuali cancellazioni, tra i giocatori attualmente iscritti ma fuori dal seeding figurano nomi di peso come Alexander Bublik, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Francisco Cerundolo e Hubert Hurkacz. Uno di loro potrebbe diventare il primo ostacolo sulla strada del ritorno di Sinner.
TESTE DI SERIE ATP PECHINO 2026
1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Felix Auger-Aliassime
4. Daniil Medvedev
5. Flavio Cobolli
6. Alex de Minaur
7. Novak Djokovic
8. Jakub Mensik
ENTRY-LIST ATP PECHINO 2026
Sinner,Jannik ITA 1
Zverev,Alexander GER 2
Auger-Aliassime,Felix CAN 4
Djokovic,Novak SRB 5
Cobolli,Flavio ITA 6
de Minaur,Alex AUS 7
Medvedev,Daniil 8
Bublik,Alexander KAZ 16
Mensik,Jakub CZE 18
Rublev,Andrey 24
Cerundolo,Francisco ARG 25
Rinderknech,Arthur FRA 29
Buse,Ignacio PER 30
Norrie,Cameron GBR 35
Borges,Nuno POR 41
Tirante,Thiago Agustin ARG 42
Struff,Jan-Lennard GER 44
Cerundolo,Juan Manuel ARG 45
Hurkacz,Hubert POL 47
Navone,Mariano ARG 49
Khachanov,Karen 50
Griekspoor,Tallon NED 56
Baez,Sebastian (2) ARG 51
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie. Alexander Bublik/Francisco Cerundolo/Andrey Rublev/Karen Khachanov/Hurbert Hurkacz i più temibili
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie. Alexander Bublik/Francisco Cerundolo/Andrey Rublev/Karen Khachanov/Hurbert Hurkacz i più temibili
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Flavio Cobolli, Alex De Minaur, Novak Djokovic e Jakub Mensik.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.