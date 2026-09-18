Simone Giannelli: “I ragazzi che sono entrati dal terzo set meritavano questa occasione, ci sarà bisogno di tutti”

L’Italia conserva la sua imbattibilità e chiude con un bottino di cinque vittorie consecutive la fase a gironi dei Campionati Europei di volley maschile 2026. Nell’ultima partita del gruppo A disputata al PalaPanini di Modena, gli azzurri hanno battuto la Slovenia per 3-2 nello scontro diretto che metteva in palio il primo posto nel girone. In realtà i campioni del mondo in carica si erano assicurati il primato già vincendo i due set d’apertura, e a quel punto il CT Ferdinando De Giorgi ha deciso di dare spazio a chi aveva giocato meno nel torneo.

Una scelta condivisa anche dal capitano e palleggiatore della nazionale Simone Giannelli (che a sua volta è andato in panchina dopo il secondo set lasciando il suo posto in cabina di regia a Riccardo Sbertoli: “Penso che i ragazzi che sono entrati dal terzo set meritavano di giocare questa partita. Sono contento che abbiano giocato due set ed il tie-break. Tutti si allenano sempre al massimo, ci garantiscono un grande livello in allenamento e sono giocatori incredibili. Si meritavano di giocare“.

“Sicuramente è stato complicato entrare senza ritmo, ma col passare dei punti hanno alzato il livello e sono stati bravissimi a chiudere il tie-break. Sono veramente contento per il passaggio del turno e anche per questa cosa qua, perché sono ragazzi straordinari e se lo meritano. Poi prendere ritmo in vista delle prossime partite è sicuramente utile perché ci sarà bisogno di tutti“, ha aggiunto Giannelli (fonte: FIPAV). Agli ottavi di finale l’Italia sfiderà la Danimarca al PalaVela di Torino nella serata di domenica 20 settembre