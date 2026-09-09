Simone Giannelli: “Attenti al nostro gioco. Francia e Polonia? Dobbiamo fare bene”. E sulla partita all’aperto…

Giornata di vigilia per l’Italia, che giovedì 10 settembre (ore 21.05) farà il proprio esordio agli Europei 2026 di volley maschile. I Campioni del Mondo scenderanno in campo nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, affrontando la Svezia nel match che aprirà la Pool A. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico contro gli scandinavi e puntano a vincere per poi trasferirsi al PalaPanini di Modena, dove si disputeranno le altre partite della fase a gironi.

Il palleggiatore Simone Giannelli ha presentato la rassegna continentale: “Un Europeo è una competizione complicata dove ci sono tante squadre, anche meno blasonate, ma che giocano bene a pallavolo. Nel girone abbiamo oltre alla Slovenia altre formazioni buone: c’è da stare attenti al nostro gioco, cercando di sfruttare tutte le opportunità per crescere, per tendere sempre di più a qualcosa di buono, per cercare di arrivare pronti più avanti, qualificandoci il prima possibile. Non vediamo l’ora, siamo tutti carichi e contenti di iniziare questo Europeo. Le sfide con Francia e Polonia? Bisogna prima arrivarci a giocare contro di loro. Dobbiamo fare un bell’inizio di Europeo, altrimenti lì non ci si arriva“.

Il capitano si è soffermato anche sullo scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli: “La pallavolo è uno sport indoor quindi la prima difficoltà è quella di giocare all’aperto, ma la cornice è incredibile: mai mi sarei aspettato di giocare in Piazza del Plebiscito nella mia vita. Ci sono un po’ di difficoltà come il vento e la palla che si sposta. Si gioca in due e quindi le difficoltà saranno per entrambe le squadre. Condensa? Ieri abbiamo provato in allenamento e pensavo peggio, ci sarà poi da vedere con tutto il pubblico sugli spalti, magari quello potrebbe incidere un po’. Speriamo che tenga e che resti così come è stato ieri“.