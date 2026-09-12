Si infiamma la corsa al n.1 tra Sinner e Zverev: i punti da difendere fino alle Finals. Alcaraz fuori dai giochi

Il tedesco Alexander Zverev si è qualificato per la finale degli US Open 2026 di tennis, nella quale affronterà il padrone di casa statunitense Ben Shelton: finora entrambi hanno incamerato 1300 punti per il ranking ATP, mentre ulteriori 700 verranno guadagnati dal vincitore del torneo.

Jannik Sinner, assente a New York, perderà 1300 punti nel ranking ATP nell’aggiornamento di lunedì 14 settembre, in quanto finalista perdente nella scorsa edizione, mentre Zverev scarterà solo 100 punti, essendo uscito ai sedicesimi nel 2025.

Il teutonico potrebbe avvicinarsi ulteriormente all’azzurro in classifica, anche se non potrà arrivare l’aggancio: il tedesco si era portato a quota 7790 lunedì 31 agosto, e quindi ripartiva da 7690 agli US Open. Con l’approdo in finale Zverev è salito a -2510 da Sinner.

Vincendo anche l’ultimo torneo stagionale dello Slam, infine, Zverev potrebbe salire al massimo a quota 9690, mentre Sinner da 12800 scenderà a quota 11500, mantenendo dunque, nella peggiore delle ipotesi, 1810 punti di margine sul tedesco.

Nell’ultima parte della stagione, però, Sinner scarterà 3550 punti, mentre Zverev ne perderà 1080, con una differenza di 2470 punti in più da difendere da parte dell’azzurro rispetto al teutonico: con 5250 punti ancora a disposizione fino a fine anno, il numero 1 ATP è ancora in palio tra l’italiano ed il tedesco.

Escluso dalla corsa al numero 1 ATP entro la fine dell’anno, non aritmeticamente, ma nei fatti, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che dopo gli US Open sarà a quota 5560 nella classifica mondiale, sempre al terzo posto, ma poi fino a fine anno dovrà scartare altri 1510 punti.

PUNTI DA SCARTARE FINO A FINE ANNO

Jannik Sinner

28.09.2026 ATP Tour 500 Beijing W 500

12.10.2026 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R32 50

26.10.2026 ATP Tour 500 Vienna W 500

02.11.2026 ATP Tour Masters 1000 Paris W 1000

16.11.2026 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRW 1500

Totale: 3550

Alexander Zverev

28.09.2026 ATP Tour 500 Beijing QF 100

12.10.2026 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R32 50

26.10.2026 ATP Tour 500 Vienna F 330

02.11.2026 ATP Tour Masters 1000 Paris SF 400

16.11.2026 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200

Totale: 1080