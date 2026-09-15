Si avvicina il rientro di Jannik Sinner: le immagini dell’allenamento a Montecarlo con un allievo di Piatti

Jannik Sinner spera di mettersi definitivamente alle spalle il periodo di stop per curare l’infiammazione al ginocchio destro ed è tornato ad allenarsi in quel di Montecarlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jathiere, allievo del Piatti Tennis Center (accademia tennistica situata a Bordighera e fondata da Riccardo Piatti, ex allenatore del n.1 al mondo).

Dopo le settimane trascorse al J Medical di Torino per recuperare dal problema fisico che l’ha costretto a saltare l’intera tournée estiva sul cemento nordamericano e soprattutto il recente US Open, il fuoriclasse altoatesino sta riprendendo gli allenamenti per testare le sue condizioni e ritrovare il ritmo in vista della fase conclusiva della stagione 2026.

A special training session for Hugo Jathiere alongside Jannik Sinner. A real pleasure to see Jannik back on court and to share this moment with him. A big thank you to Stephane Gloaguen for organising the session. See you soon, Jannik! 👋🏼 pic.twitter.com/HBMvMUlHnl — Piatti Tennis Center (@PiattiTennis) September 14, 2026

Segnali positivi dunque per il 25enne nativo di San Candido, che a meno di ulteriori complicazioni dovrebbe fare il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane in occasione dell’ATP 500 di Pechino (al via il 30 settembre), torneo che vede nell’entry list anche il fresco campione US Open Alexander Zverev e la leggenda Novak Djokovic, mentre Carlos Alcaraz è iscritto a Tokyo. Ricordiamo che l’attuale n.1 del ranking non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 13 luglio, vinta in quattro set contro Zverev.