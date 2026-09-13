Shane Lowry rivince l’Irish Open dopo 17 anni. Top 5 per De Leo

Giornata spettacolare sopra i cieli d’Irlanda. Shane Lowry, dopo un ultimo giro in -7, si è imposto per la seconda volta all’Irish Open, staccando di ben 11 colpi lo statunitense Patrick Reed e il cileno Joaquin Niemann. L’ultima volta che si impose nel più prestigioso torneo d’Irlanda era il 2019 e all’epoca, l’allora 22enne nativo di Clara, era un amateur.

Le ultime 18 buche, tuttavia, hanno visto anche un altro protagonista sui fairway del Trump International Golf Links. L’azzurro Gregorio De Leo ha infatti chiuso al 5º posto a pari merito insieme a Tom McKibbin dopo un round in -7. Il biellese ha concluso l’esperienza nell’isola atlantica con un totale di -10 andandosi a prendere la seconda top 5 in stagione dopo il 4º posto all’Austrian Open. Appena davanti a loro il danese Rasmus Neergaard-Petersen ha chiuso a -11 in solitaria al 4º posto.

Chiudono la top 10 Alex Fitzpatrick e Jacob Skov Olesen in T7 a -9 e Ewen Ferguson e Jens Dantorp a -8 in T9. Recuperano posizioni anche Matteo Manassero, che chiude qui in T14 grazie ad un’ultima giornata in -3 (-6 sul totale) a pari merito tra gli altri a Sergio Garcia e Matt Wallace, e Francesco Laporta, che manda in archivio la settimana irlandese con un T2e finale a -4.

I restanti azzurri in gara questa settimana, Renato Paratore, Stefano Mazzoli e Francesco Molinari chiudono rispettivamente in pari al par (+2 di giornata) in T46, T60 a + 3 (+1 di giornata) e in 68esima piazza a +7 dopo un +1 nell’ultimo round.

Prossima settimana il circus si sposterà al Wentworth Club per il BMW PGA Championship, torneo che varrà 9 milioni di dollari.