Settimane contate per il n.1 di Jannik Sinner: Zverev ormai in corsia di sorpasso

Jannik Sinner sta vivendo la settimana numero 90 in vetta al ranking ATP, ma quest’oggi ha annunciato il forfait dall’ATP 500 di Pechino: l’azzurro lunedì 21 settembre aveva 1810 punti di vantaggio sul tedesco Alexander Zverev, ma ora vedrà il suo margine assottigliarsi inesorabilmente.

Lunedì 28 settembre, quindi già prima dell’inizio del torneo ATP 500 di Pechino, infatti, Sinner perderà i 500 punti della vittoria del 2025, mentre il tedesco Alexander Zverev ne scarterà 100 (fu eliminato ai quarti lo scorso anno), ma recupererà i 40 della United Cup 2026: il divario tra i due sarà di 1370 punti.

A Pechino ce ne saranno in palio 500 (anche se Zverev scarterebbe i 10 di Montreal 2026 per far posto al risultato ottenuto nel torneo cinese), con il tedesco che, in caso di successo nel torneo cinese finirebbe per portarsi ad 880 punti da Sinner, tenendo così aperta la strada ad un possibile sorpasso ai danni dell’azzurro a Shanghai.

Nel Masters 1000 cinese, infatti, i punti del 2025 verranno scartati lunedì 12 ottobre, ma il torneo è in programma dal 7 al 18 ottobre, quindi verranno persi con l’aggiornamento di lunedì 19 ottobre, visto che dopo i 500 di Pechino e Tokyo il ranking verrà rilasciato infrasettimanalmente, già il 6 o al massimo il 7 ottobre.

Sia Sinner che Zverev scarteranno 50 punti, essendo usciti entrambi ai sedicesimi nel 2025: il distacco tra i due sarà lo stesso che ci sarà al termine di Pechino, quindi se il tedesco fosse davvero a –880 dall’azzurro, allora vincendo il torneo si porterebbe davanti all’italiano di 120 punti, qualora Sinner non dovesse giocare.

Va sottolineato, quindi, che il sorpasso di Zverev sarebbe possibile solamente nel caso in cui il tedesco dovesse vincere entrambi i tornei e, contestualmente, l’azzurro dovesse saltare anche Shanghai, o comunque parteciparvi senza racimolare più di 100 punti (ottavi). Lo scenario, comunque, appare di difficile realizzazione.