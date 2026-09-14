Serie A, nuova rimonta per l’Inter. Vincono anche Roma e Como nei posticipi del lunedì

La quarta giornata del campionato di serie A conferma i valori fin qui emersi e si conclude con il duo Roma-Inter ancora al comando a punteggio pieno e tallonato a sole due lunghezze di distanza dal sempre più solido e convincente Como allenato da Cesc Fabregas.

A Torino i giallorossi regolano 2-0 la coriacea formazione allenata dal debuttante in massima serie Ignazio Abate grazie al contributo dei soliti noti. I giallorossi sbloccano le ostilità grazie allo straordinario assist confezionato da Dybala per mettere Malen in condizioni di battere in rete pochi minuti dalla fine della prima frazione. Gli ospiti chiudono i ponti nel recupero grazie all’acuto del giovane Pisilli.

Il Sinigaglia si conferma un autentico fortino per i lariani. Il Como supera 2-1 il coriaceo Parma. L’undici lombardo apre le danze al ventitreesimo minuto grazie al gol siglato da Ramòn e raddoppia quando mancano dieci minuti al novantesimo con lo squillo di Kaiki. Gli emiliani le provano tutte nel tentativo di rientrare in partita, ma riescono solamente ad accorciare le distanze con il sigillo nel recupero di Romero.

L’Inter sì conferma la regina delle rimonte e, dopo aver subito due reti nei primi sedici minuti, ribalta l’Udinese 5-3 al Meazza. I friulani sorprendono i padroni di casa con l’uno-due Abankwah- Ekkelenkamp. I detentori del titolo tricolore, che si confermano primi a punteggio pieno, impiegano dieci minuti a reagire, si sbloccano con Carlos Augusto e impattano sul 2-2 con Barella al trentacinquesimo. Nella ripresa si scatena l’attacco nerazzurro: nel giro di ventidue minuti Thuram, Pio Esposito e Bonny firmano il 5-2 prima che Gueye fissi il definitivo 5-3 al novantesimo.