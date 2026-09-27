Serie A Gold, Pressano leader in solitaria dopo la quarta giornata

La quarta giornata di Serie A Gold per quanto riguarda la regular season 2026/27 premia Pressano. Il team trentino batte Siracusa ed ottiene due punti importanti oltre alla leadership virtuale in campionato vista l’assenza di Bolzano.

La compagine altoatesina non è scesa in campo così come Trieste, il duello è stato rimandato al prossimo 7 ottobre per gli impegni di Ceccardi e Cirilo con Argentina e Brasile ai Giochi Sudamericani in corso a Santa Fe.

Oltre all’affermazione di Pressano per soli due punti (33-31) contro Siracusa, il weekend segna anche la vittoria di Proger Cassano Magnago sul campo del Black Devils Meran Alperia per quattro lunghezze (31-35).

Orlando Haenna regola Macagi Cingoli per 1 punto davanti ai propri tifosi (23-22), mentre è stata decisamente più semplice l’affermazione di Raimond Sassari nei confronti di Publiesse Chiaravalle (26-34).

Menzione finale Junior Fasano che ha primeggiato contro Molteno per 34-26 e per Conversano che ottiene come Haenna il primo sigillo della stagione imponendosi per 33-29 il Metelli Cologne.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Orlando Haenna – Macagi Cingoli 23-22

Publiesse Chiaravalle – Raimond Sassari 26-34

Conversano – Metelli Cologne 33-29

Black Devils Meran Alperia – Proger Cassano Magnago 31-35

Pressano – Teamnetwork Albatro Siracusa 33-31

Salumificio Riva Molteno – Junior Fasano 34-26

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Pressano 8 pti, Bozen Loacker Volksbank 6, Raimond Sassari 6*, Junior Fasano 6Metelli Cologne 4, Teamnetwork Albatro Siracusa 4*, Proger Cassano Magnago 4*, Black Devils Meran Alperia 2*, Publiesse Chiaravalle 2, Macagi Cingoli 2, Conversano 2*, Orlando Haenna 2, Trieste 0*, Salumificio Riva Molteno 0