Serie A calcio femminile oggi in tv: orari partite 27 settembre, canali, streaming

Oggi, domenica 27 settembre, si completa il quadro inerente alla prima giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Saranno anche in questo caso tre gli incontri pianificati, tra cui spiccano due incroci molto interessanti, uno di questi da considerare di cartellone.

Ad aprire le danze sarà la sfida tra Ternana e Como Women (ore 12:30), due squadre a caccia del successo con le lariane motivate a trovare la vittoria così come fatto dalle cugine “del 1907” nel tardo pomeriggio di ieri con la vittoria per 4-1 contro il Milan. Poi, alle 13:00, scenderà invece in campo l’Inter, alle prese con un match di grande prestigio contro la Fiorentina. Entrambe le compagini andranno subito alla rincorsa della Juventus, ventiquattro ore fa capace di firmare un 3-1 al cospetto del Napoli.

Si chiuderà quindi alle 18:00 con il confronto tra la Roma ed il Sassuolo. Per le giallorosse la parola d’ordine sarà “riscatto” dopo la bruciante sconfitta nella Finale di Serie A Women’s Cup 2026, in cui ha subito la rimonta delle bianconere, poi brave ad imporsi ai rigori.

Di seguito il programma completo, gli orari precisi e la guida tv/streaming delle tre partite valide per la prima giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Tutti gli incontri saranno visibili su DAZN in modalità freemium, quindi disponibili gratuitamente previa ovviamente iscrizione. La sfida tra Inter e Fiorentina sarà invece trasmessa anche in tv, precisamente su Rai Sport, oltre che in streaming su Rai Play.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA PRIMA GIORNATA (PARTITE DI DOMENICA 27 SETTEMBRE)

Domenica 27 settembre

12:30 — Ternana Women-Como Women DAZN

13:00 — Inter-Fiorentina DAZN/ Rai Sport

15:00 — Sassuolo-Roma DAZN

DOVE VEDERE IN TV LA SERIE A 2026-2027 DI CALCIO FEMMINILE (PARTITE DI DOMENICA 27 SETTEMBRE)

Diretta Tv: Rai Sport (limitatamente a Inter-Fiorentina)

Diretta Streaming: DAZN, Rai Play (limitatamente a Inter-Fiorentina)