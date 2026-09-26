Serie A calcio femminile oggi in tv: orari partite 26 settembre, canali, streaming

Oggi, sabato 26 settembre, si alza finalmente il sipario sulla Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Dopo il Torneo pre-stagionale, la Serie A Women’s Cup 2026 vinta per il secondo anno consecutivo dalla Juventus, le dieci squadre cominceranno a partire da oggi la propria cavalcata, con tre incontri pianificati.

Il ghiaccio sarà rotto proprio dalla Vecchia Signora che, alle 12:30, affronterà tra le mura amiche il Napoli, una delle squadre rivelazione dello scorso anno allenata dal neo tecnico Alessandro Spugna, reduce dall’esperienza con il Sassuolo. Poi, alle ore 15:00, i riflettori saranno puntati sulla Lazio, pronta a lanciare il guanto di sfida al Parma.

Il trittico di match si concluderà quindi alle 18:00, momento in cui il Milan farà visita al Como 1907, neopromossa nonché seconda formazione comasca. La curiosità è che si tratterà dell’unico incrocio in cui si fronteggeranno due tecnici donna: Suzanne Bakker per il le rossonere e Selena Mazzantini per quanto riguarda la formazione del lago.

Di seguito il programma completo, gli orari precisi e la guida tv/streaming delle tre partite valide per la prima giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Tutti gli incontri saranno visibili su DAZN in modalità freemium, quindi visibili gratuitamente previa ovviamente iscrizione.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA PRIMA GIORNATA (PARTITE DI SABATO 26 SETTEMBRE)

Sabato 26 settembre

12.30 — Juventus-Napoli Women — DAZN

— DAZN 15.00 — Lazio-Parma — DAZN

— DAZN 18.00 — Como 1907-Milan — DAZN

DOVE VEDERE IN TV LA SERIE A 2026-2027 DI CALCIO FEMMINILE (PARTITE DI SABATO 26 SETTEMBRE)

Diretta Tv: non disponibile

Diretta Streaming: DAZN