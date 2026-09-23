Calcio
Serie A calcio femminile 2026-2027: le rose delle squadre e le nazionalità delle giocatrici
Manca ormai pochissimo al ritorno in campo della Serie A di calcio femminile 2026-2027. Il massimo campionato italiano prenderà ufficialmente il via nel weekend del 26-27 settembre 2026, mentre l’ultima giornata è in programma tra il 15 e il 16 maggio 2027. Una nuova stagione che rappresenterà un banco di prova importante per valutare l’ulteriore crescita del movimento calcistico femminile italiano.
A precedere l’inizio del campionato è stata la seconda edizione della Serie A Women’s Cup, competizione dedicata alle formazioni che prenderanno parte alla Serie A. Anche questa edizione ha offerto indicazioni interessanti sugli equilibri del calcio femminile nazionale, confermando in larga parte quanto già osservato nella stagione precedente.
A dare ulteriore peso a questa lettura è stata la finale disputata tra Juventus e Roma. Sul terreno dello Stadio dei Pini di Viareggio, le bianconere hanno conquistato il trofeo ai calci di rigore, al termine di una sfida chiusa sul 2-2 dopo i tempi regolamentari contro le campionesse d’Italia in carica.
Juve e giallorosse si presentano così tra le principali protagoniste da seguire anche nella nuova stagione. Entrambe hanno infatti operato in maniera significativa sul mercato, con l’obiettivo di affrontare al meglio anche il percorso europeo in Champions League. Tra le squadre chiamate a recitare un ruolo di primo piano va inoltre considerata l’Inter, anch’essa protagonista di una campagna di rafforzamento in vista dei prossimi impegni.
Di seguito viene analizzato nel dettaglio come sono le rose delle dodici compagini presente alla Serie A di calcio femminile:
ROSE SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026-2027
(Ruolo: P = Portiere, D = Difensore, C = Centrocampista, A = Attaccante)
COMO 1907
2 Italia P Francesca Durante
3 Italia D Federica Veritti
4 Italia A Agnese Bonfantini
5 Danimarca D Sofie Svava
6 Danimarca C Louise Eriksen
7 Norvegia A Emilie Haavi
8 Svezia C Freja Siri Olofsson
9 Spagna A Elisa del Estal
10 Svizzera C Riola Xhemaili
11 Italia A Giuseppina Moraca
14 Spagna D Carmen Menayo
16 Svizzera D Eseosa Aigbogun
17 Slovenia C Dominika Čonč
18 Italia A Roberta Picchi
19 Italia A Valentina Giacinti
20 Italia D Aurora De Rita
21 Italia C Sofia Colombo
22 Italia P Emma Guidi
23 Italia D Elena Pisani
24 Italia D Francesca Pittaccio
26 Polonia C Martyna Wiankowska
30 Italia P Margot Shore
33 Belgio A Tessa Wullaert
87 Spagna A Verónica Boquet
COMO WOMEN
2 Danimarca D Agnete Marcussen
3 Stati Uniti D Kaylie Ronan
4 Norvegia D Selma Igesund Saga
5 Scozia D Sophie Howard
6 Norvegia D Mina Schaathun Bergersen
7 Italia C Nadine Nischler
8 Belgio C Lèna Hubaut
9 Italia A Veronica Bernardi
10 Australia C Alexandra Chidiac
11 Albania A Fortesa Berisha
12 Danimarca A Agnete Nielsen
13 Bermuda C Leilanni Nesbeth
14 Italia D Chiara Cecotti
16 Italia A Ginevra Moretti
17 Italia C Valery Vigilucci
18 Ungheria C Viktória Szabó
19 Spagna C Laura Mas I Serra
20 Italia C Flaminia Simonetti
21 Italia D Martina Viesti
22 Italia P Astrid Gilardi
23 Italia A Ginevra D’Agostino
24 Italia D Chiara Bianchi
27 Italia C Marta Zamboni
30 Italia P Giulia Ruma
32 Paesi Bassi P Selena Babb
73 Italia P Ilaria Zilioli
77 Danimarca D Linnéa Borbye
FIORENTINA
1 Norvegia P Cecilie Fiskerstrand
2 Norvegia D Emilie Woldvik
3 Norvegia D Oda Johansen
4 Norvegia D Guro Bergsvand
5 Italia D Alice Tortelli (capitano)
7 Islanda C Katla Tryggvadóttir
8 Svezia A Lina Hurtig
9 Svezia A Madelen Janogy
10 Italia A Michela Catena
11 Colombia A Ivonne Chacón
12 Italia P Alice Agostini
14 Danimarca C Sofie Bredgaard
16 Italia D Emma Lombardi
18 Danimarca C Emma Snerle
19 Portogallo D Carolina Correia
20 Italia D Benedetta Orsi
21 Italia C Emma Severini
22 Paesi Bassi D Ilse van der Zanden
23 Italia P Giorgia Bettineschi
25 Italia A Siria Mailia
26 Italia C Maya Cherubini
28 Italia P Viola Bartalini
29 Italia D Anna Benedettinni
31 Italia C Vittoria De Gregorio
32 Italia A Giulia Maria Baccaro
34 Italia A Caterina Andreoni
44 Danimarca D Emma Færge
51 Norvegia A Iris Omarsdottir
79 Spagna A Alba Cerrato
85 Italia D Maria Luisa Filangeri
INTER
1 Islanda P Cecilía Rán Rúnarsdóttir
2 Svezia D Emma Kullberg
4 Rep. Dominicana D Samantha van Diemen
5 Spagna D Ivana Andrés
6 Italia C Irene Santi
7 Malta A Haley Bugeja
8 Islanda C Karólína Lea Vilhjálmsdóttir
9 Italia A Elisa Polli
10 Germania C Lina Magull
11 Francia A Clarisse Le Bihan
12 Italia P Camilla Forcinella
14 Italia D Chiara Robustellini
15 Spagna D Sheila García
16 Montenegro C Maša Tomašević
17 Nigeria A Toni Payne
18 Italia A Benedetta Glionna
19 Argentina A Annika Paz
20 Belgio C Marie Detruyer
21 Italia C Martina Tomaselli
22 Svezia C Olivia Schough
24 Bosnia ed Erzegovina D Marija Milinković
26 Haiti A Brittany Raphino
29 Italia C Rachele Giudici
32 Italia P Elena Belli
33 Italia D Elisa Bartoli
36 Italia A Michela Cambiaghi
44 Italia D Lidia Consolin
JUVENTUS
1 Paesi Bassi P Daniëlle de Jong
3 Spagna D Estela Carbonell
4 Francia D Kysha Sylla
6 Italia C Eva Schatzer
7 Portogallo A Ana Capeta
8 Italia C Martina Rosucci (capitano)
9 Italia A Chiara Beccari
14 Spagna C Júlia Bartel
15 Italia A Annamaria Serturini
16 Paesi Bassi C Danique Noordman
17 Norvegia C Emma Stølen Godø
19 Italia D Matilde Pavan
20 Spagna A Alba Redondo
21 Austria P Larissa Rusek
22 Giappone A Remina Chiba
23 Italia D Cecilia Salvai
26 Francia C Léa Khelifi
27 Italia D Federica D’Auria
29 Portogallo C Tatiana Pinto
33 Stati Uniti C Abi Brighton
40 Italia P Anna Mallardi
43 Svizzera C Emilie Mece
46 Spagna C Cristina Librán
71 Italia D Martina Lenzini
77 Spagna A Amaiur Sarriegi
n.d. Giappone C Manaka Hayashi
n.d. Francia A Ornella Graziani
LAZIO
1 Serbia P Sara Cetinja
2 Norvegia D Andrea Holmstrøm
5 Svezia C Julia Roddar
6 Italia D Carlotta Masu
7 Irlanda D Megan Connolly
8 Spagna C Emma Martín
9 Spagna A Carla Camacho
11 Spagna C Macarena Portales
12 Svezia P Angel Mukasa
14 Italia D Martina Zanoli
15 Francia C Margaux Le Mouël
16 Italia C Antonietta Castiello (capitano)
17 Italia A Anna Longobardi
19 Italia C Manuela Sciabica
20 Stati Uniti P Leah Freeman
21 Ungheria D Beatrix Fördős
22 Italia D Carola Zannini
25 Italia C Eleonora Goldoni
27 Italia C Margherita Monnecchi
30 Italia A Sofia Mancini
32 Italia D Alessia Frenquellucci
91 Italia P Francesca Gregori
92 Camerun A Nina Ngueleu
99 Italia A Noemi Visentin
n.d. Italia D Lidia Consolini
MILAN
1 Spagna P Sandra Estévez
2 Finlandia D Emma Koivisto
6 Italia D Nadine Sorelli
7 Norvegia A Thea Kyvåg
8 Italia C Giorgia Arrigoni
9 Norvegia A Sara Kanutte Fornes
11 Scozia C Christy Grimshaw (capitano)
12 Italia C Marta Mascarello
14 Corea del Sud A Park Soo-jeong
15 Serbia C Sara Stokić
17 Norvegia A Mawa Sesay
18 Italia A Monica Renzotti
19 Ecuador A Doménica Arboleda
20 Italia C Angelica Soffia
21 Paesi Bassi D Milicia Keijzer
22 Italia P Lavinia Tornaghi
23 Italia D Julie Piga
24 Stati Uniti P Sally Ann Rainey
25 Suriname D Kay-Lee de Sanders
26 Italia D Leda Gemmi
33 Italia D Elisa Bonanomi
35 Italia A Paola Taddei
38 Italia C Elena Vitale
47 Spagna D Nerea Nevado
80 Polonia A Ewelina Kamczyk
NAPOLI
2 Senegal D Dieynaba Ndaw
4 Danimarca D Caroline Pleidrup
5 Bosnia ed Erzegovina D Emma Veletanlić
6 Italia D Tecla Pettenuzzo (capitano)
7 Danimarca C Mie Jung Carstensen
8 Polonia C Kinga Kozak
10 Svezia A Marija Banusic
11 Suriname A Chanté Dompig
12 Nigeria D Chidinma Okeke
14 Danimarca A Laura Faurskov
16 Danimarca D Mille Jusjong Henriksen
17 Italia C Alessia Carcassi
18 Slovenia C Naja Poje Mihelič
19 Italia A Martina Romanelli
22 Finlandia P Sofia Manner
23 Italia C Melissa Bellucci
24 Italia C Alessia D’Angelo
26 Italia C Orsola D’Angelo
27 Finlandia C Elli-Noora Kainulainen
31 RD del Congo A Olga Massombo
32 Spagna A Adriana Álvarez
43 Italia P Beatrice Beretta
47 Italia P Maria Gaglione
67 Italia D Michela Giordano
77 Inghilterra A Elisha Sulola
90 Italia C Gabriella Langella
PARMA
2 Portogallo D Iara Lobo
5 Stati Uniti D Hannah Sharts
6 Norvegia C Julie Jorde
7 Francia C Iris Rabot
8 Italia C Giada Pondini
10 Germania A Gina Chmielinski
11 Stati Uniti A Erin Healy
12 Romania P Camelia Ceasar
13 Italia D Beatrice Merlo
14 Italia D Cristina Minuscoli
16 Italia D Sara Zappettini
17 Italia A Gaia Distefano
18 Spagna D Laura Domínguez
20 Polonia D Weronika Szymaszkek
21 Italia A Cecilia Cavallin
22 Italia P Matilde Copetti
24 Italia P Fabiana Fierro
24 Spagna D Berta Bou
25 Italia D Caterina Ambrosi (capitano)
26 Bosnia ed Erzegovina A Emina Ekić
27 Francia C Mariah Gueguen
28 Islanda A Birta Georgsdóttir
29 Francia C Manon Uffren
30 Italia A Gloria Milani
37 Italia C Cecilia Prugna
42 Inghilterra A Tegan Bowie
77 Danimarca A Signe Christensen
90 Italia A Vittoria Musumeci
ROMA
1 Cechia P Olivie Lukášová
4 Australia D Winonah Heatley
5 Canada D Maya Antoine
6 Stati Uniti D Maya Doms
7 Finlandia A Sofia Jahnukainen
8 Paesi Bassi C Kayleigh van Dooren
10 Italia C Manuela Giugliano (capitano)
11 Svizzera A Alayah Pilgrim
12 Canada D Ella Ottey
13 Italia D Elisabetta Oliviero
14 Italia A Giada Pellegrino Cimò
16 Italia A Alice Corelli
18 Italia A Martina Piemonte
19 Nigeria D Shukurat Oladipo
20 Italia C Giada Greggi
22 Italia C Marta Pandini
23 Italia C Valentina Bergamaschi
24 Italia P Rachele Baldi
25 Danimarca D Frederikke Thøgersen
29 Germania C Annalena Rieke
30 Nigeria A Rinsola Babajide
32 Italia D Bianca Vergani
36 Italia P Valentina Soggiu
47 Italia A Giulia Galli
78 Polonia D Magda Piekarska
SASSUOLO
1 Svizzera P Noemi Benz
2 Belgio D Davina Philtjens
3 Italia D Sara Mella
4 Francia D Hélène Fercocq
5 Italia D Sara Caiazzo
6 Italia C Giulia Guerzoni
7 Polonia A Katja Skupień
10 Ungheria C Luca Papp
11 El Salvador C Samantha Fisher
12 Italia P Lia Lonni
14 Svezia C Bea Sprung
15 Ungheria D Laura Palakovics
18 Italia P Francesca De Bona
19 Australia A Jacynta Galabadaarachchi
23 Italia C Ilaria Azzena
24 Italia C Paola Fadda
25 Italia D Caterina Venturelli
26 Scozia A Lana Clelland
28 Lettonia C Annija Andersone
33 Italia D Alice Pellinghelli
73 Inghilterra D Danielle Cox
77 Italia D Giulia Trevisan
83 Italia D Viola Venturi
98 Polonia A Kinga Wyrwas
99 Serbia A Paulina Stanić
n.d. Corea del Sud P Kang Su-hee
n.d. Italia D Martina Brustia
n.d. Italia C Valentina Gallazzi
n.d. Germania C Meret Günster
n.d. Argentina A Annika Paz
TERNANA
2 Slovenia D Kaja Eržen
4 Italia D Eleonora Pacioni (capitano)
5 Italia D Laura Peruzzo
6 Italia D Heden Corrado
7 Portogallo A Adriana Gomes
8 Italia C Lucia Pastrenge
9 Danimarca A Sofie Hornemann
10 Spagna A Paloma Lázaro
11 Italia A Valeria Pirone
12 Italia P Gloria Ciccioli
13 Romania P Katia Ghioc
14 Italia D Martina Toniolo
15 Stati Uniti A Courtney Strode
16 Italia C Claudia Ciccotti
17 Italia A Camilla Labate
18 Italia A Martina Gelmetti
19 Italia D Francesca Quazzico
21 Italia A Maria Grazia Petrara
22 Italia C Sofia Testa
23 Italia C Alice Regazzoli
24 Italia D Marika Massimino
27 Italia D Miriam Cecchini
28 Cina C Lina Yang
29 Portogallo A Cintia Martins
33 Germania C Stephanie Breitner
35 Italia A Rosanna Ventriglia
71 Italia P Katja Schroffenegger
n.d. Paesi Bassi P Kelly Steen