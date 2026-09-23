Serie A calcio femminile 2026-2027: le rose delle squadre e le nazionalità delle giocatrici

Manca ormai pochissimo al ritorno in campo della Serie A di calcio femminile 2026-2027. Il massimo campionato italiano prenderà ufficialmente il via nel weekend del 26-27 settembre 2026, mentre l’ultima giornata è in programma tra il 15 e il 16 maggio 2027. Una nuova stagione che rappresenterà un banco di prova importante per valutare l’ulteriore crescita del movimento calcistico femminile italiano.

A precedere l’inizio del campionato è stata la seconda edizione della Serie A Women’s Cup, competizione dedicata alle formazioni che prenderanno parte alla Serie A. Anche questa edizione ha offerto indicazioni interessanti sugli equilibri del calcio femminile nazionale, confermando in larga parte quanto già osservato nella stagione precedente.

A dare ulteriore peso a questa lettura è stata la finale disputata tra Juventus e Roma. Sul terreno dello Stadio dei Pini di Viareggio, le bianconere hanno conquistato il trofeo ai calci di rigore, al termine di una sfida chiusa sul 2-2 dopo i tempi regolamentari contro le campionesse d’Italia in carica.

Juve e giallorosse si presentano così tra le principali protagoniste da seguire anche nella nuova stagione. Entrambe hanno infatti operato in maniera significativa sul mercato, con l’obiettivo di affrontare al meglio anche il percorso europeo in Champions League. Tra le squadre chiamate a recitare un ruolo di primo piano va inoltre considerata l’Inter, anch’essa protagonista di una campagna di rafforzamento in vista dei prossimi impegni.

Di seguito viene analizzato nel dettaglio come sono le rose delle dodici compagini presente alla Serie A di calcio femminile:

ROSE SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026-2027

(Ruolo: P = Portiere, D = Difensore, C = Centrocampista, A = Attaccante)

COMO 1907

2 Italia P Francesca Durante

3 Italia D Federica Veritti

4 Italia A Agnese Bonfantini

5 Danimarca D Sofie Svava

6 Danimarca C Louise Eriksen

7 Norvegia A Emilie Haavi

8 Svezia C Freja Siri Olofsson

9 Spagna A Elisa del Estal

10 Svizzera C Riola Xhemaili

11 Italia A Giuseppina Moraca

14 Spagna D Carmen Menayo

16 Svizzera D Eseosa Aigbogun

17 Slovenia C Dominika Čonč

18 Italia A Roberta Picchi

19 Italia A Valentina Giacinti

20 Italia D Aurora De Rita

21 Italia C Sofia Colombo

22 Italia P Emma Guidi

23 Italia D Elena Pisani

24 Italia D Francesca Pittaccio

26 Polonia C Martyna Wiankowska

30 Italia P Margot Shore

33 Belgio A Tessa Wullaert

87 Spagna A Verónica Boquet

COMO WOMEN

2 Danimarca D Agnete Marcussen

3 Stati Uniti D Kaylie Ronan

4 Norvegia D Selma Igesund Saga

5 Scozia D Sophie Howard

6 Norvegia D Mina Schaathun Bergersen

7 Italia C Nadine Nischler

8 Belgio C Lèna Hubaut

9 Italia A Veronica Bernardi

10 Australia C Alexandra Chidiac

11 Albania A Fortesa Berisha

12 Danimarca A Agnete Nielsen

13 Bermuda C Leilanni Nesbeth

14 Italia D Chiara Cecotti

16 Italia A Ginevra Moretti

17 Italia C Valery Vigilucci

18 Ungheria C Viktória Szabó

19 Spagna C Laura Mas I Serra

20 Italia C Flaminia Simonetti

21 Italia D Martina Viesti

22 Italia P Astrid Gilardi

23 Italia A Ginevra D’Agostino

24 Italia D Chiara Bianchi

27 Italia C Marta Zamboni

30 Italia P Giulia Ruma

32 Paesi Bassi P Selena Babb

73 Italia P Ilaria Zilioli

77 Danimarca D Linnéa Borbye

FIORENTINA

1 Norvegia P Cecilie Fiskerstrand

2 Norvegia D Emilie Woldvik

3 Norvegia D Oda Johansen

4 Norvegia D Guro Bergsvand

5 Italia D Alice Tortelli (capitano)

7 Islanda C Katla Tryggvadóttir

8 Svezia A Lina Hurtig

9 Svezia A Madelen Janogy

10 Italia A Michela Catena

11 Colombia A Ivonne Chacón

12 Italia P Alice Agostini

14 Danimarca C Sofie Bredgaard

16 Italia D Emma Lombardi

18 Danimarca C Emma Snerle

19 Portogallo D Carolina Correia

20 Italia D Benedetta Orsi

21 Italia C Emma Severini

22 Paesi Bassi D Ilse van der Zanden

23 Italia P Giorgia Bettineschi

25 Italia A Siria Mailia

26 Italia C Maya Cherubini

28 Italia P Viola Bartalini

29 Italia D Anna Benedettinni

31 Italia C Vittoria De Gregorio

32 Italia A Giulia Maria Baccaro

34 Italia A Caterina Andreoni

44 Danimarca D Emma Færge

51 Norvegia A Iris Omarsdottir

79 Spagna A Alba Cerrato

85 Italia D Maria Luisa Filangeri

INTER

1 Islanda P Cecilía Rán Rúnarsdóttir

2 Svezia D Emma Kullberg

4 Rep. Dominicana D Samantha van Diemen

5 Spagna D Ivana Andrés

6 Italia C Irene Santi

7 Malta A Haley Bugeja

8 Islanda C Karólína Lea Vilhjálmsdóttir

9 Italia A Elisa Polli

10 Germania C Lina Magull

11 Francia A Clarisse Le Bihan

12 Italia P Camilla Forcinella

14 Italia D Chiara Robustellini

15 Spagna D Sheila García

16 Montenegro C Maša Tomašević

17 Nigeria A Toni Payne

18 Italia A Benedetta Glionna

19 Argentina A Annika Paz

20 Belgio C Marie Detruyer

21 Italia C Martina Tomaselli

22 Svezia C Olivia Schough

24 Bosnia ed Erzegovina D Marija Milinković

26 Haiti A Brittany Raphino

29 Italia C Rachele Giudici

32 Italia P Elena Belli

33 Italia D Elisa Bartoli

36 Italia A Michela Cambiaghi

44 Italia D Lidia Consolin

JUVENTUS

1 Paesi Bassi P Daniëlle de Jong

3 Spagna D Estela Carbonell

4 Francia D Kysha Sylla

6 Italia C Eva Schatzer

7 Portogallo A Ana Capeta

8 Italia C Martina Rosucci (capitano)

9 Italia A Chiara Beccari

14 Spagna C Júlia Bartel

15 Italia A Annamaria Serturini

16 Paesi Bassi C Danique Noordman

17 Norvegia C Emma Stølen Godø

19 Italia D Matilde Pavan

20 Spagna A Alba Redondo

21 Austria P Larissa Rusek

22 Giappone A Remina Chiba

23 Italia D Cecilia Salvai

26 Francia C Léa Khelifi

27 Italia D Federica D’Auria

29 Portogallo C Tatiana Pinto

33 Stati Uniti C Abi Brighton

40 Italia P Anna Mallardi

43 Svizzera C Emilie Mece

46 Spagna C Cristina Librán

71 Italia D Martina Lenzini

77 Spagna A Amaiur Sarriegi

n.d. Giappone C Manaka Hayashi

n.d. Francia A Ornella Graziani

LAZIO

1 Serbia P Sara Cetinja

2 Norvegia D Andrea Holmstrøm

5 Svezia C Julia Roddar

6 Italia D Carlotta Masu

7 Irlanda D Megan Connolly

8 Spagna C Emma Martín

9 Spagna A Carla Camacho

11 Spagna C Macarena Portales

12 Svezia P Angel Mukasa

14 Italia D Martina Zanoli

15 Francia C Margaux Le Mouël

16 Italia C Antonietta Castiello (capitano)

17 Italia A Anna Longobardi

19 Italia C Manuela Sciabica

20 Stati Uniti P Leah Freeman

21 Ungheria D Beatrix Fördős

22 Italia D Carola Zannini

25 Italia C Eleonora Goldoni

27 Italia C Margherita Monnecchi

30 Italia A Sofia Mancini

32 Italia D Alessia Frenquellucci

91 Italia P Francesca Gregori

92 Camerun A Nina Ngueleu

99 Italia A Noemi Visentin

n.d. Italia D Lidia Consolini

MILAN

1 Spagna P Sandra Estévez

2 Finlandia D Emma Koivisto

6 Italia D Nadine Sorelli

7 Norvegia A Thea Kyvåg

8 Italia C Giorgia Arrigoni

9 Norvegia A Sara Kanutte Fornes

11 Scozia C Christy Grimshaw (capitano)

12 Italia C Marta Mascarello

14 Corea del Sud A Park Soo-jeong

15 Serbia C Sara Stokić

17 Norvegia A Mawa Sesay

18 Italia A Monica Renzotti

19 Ecuador A Doménica Arboleda

20 Italia C Angelica Soffia

21 Paesi Bassi D Milicia Keijzer

22 Italia P Lavinia Tornaghi

23 Italia D Julie Piga

24 Stati Uniti P Sally Ann Rainey

25 Suriname D Kay-Lee de Sanders

26 Italia D Leda Gemmi

33 Italia D Elisa Bonanomi

35 Italia A Paola Taddei

38 Italia C Elena Vitale

47 Spagna D Nerea Nevado

80 Polonia A Ewelina Kamczyk

NAPOLI

2 Senegal D Dieynaba Ndaw

4 Danimarca D Caroline Pleidrup

5 Bosnia ed Erzegovina D Emma Veletanlić

6 Italia D Tecla Pettenuzzo (capitano)

7 Danimarca C Mie Jung Carstensen

8 Polonia C Kinga Kozak

10 Svezia A Marija Banusic

11 Suriname A Chanté Dompig

12 Nigeria D Chidinma Okeke

14 Danimarca A Laura Faurskov

16 Danimarca D Mille Jusjong Henriksen

17 Italia C Alessia Carcassi

18 Slovenia C Naja Poje Mihelič

19 Italia A Martina Romanelli

22 Finlandia P Sofia Manner

23 Italia C Melissa Bellucci

24 Italia C Alessia D’Angelo

26 Italia C Orsola D’Angelo

27 Finlandia C Elli-Noora Kainulainen

31 RD del Congo A Olga Massombo

32 Spagna A Adriana Álvarez

43 Italia P Beatrice Beretta

47 Italia P Maria Gaglione

67 Italia D Michela Giordano

77 Inghilterra A Elisha Sulola

90 Italia C Gabriella Langella

PARMA

2 Portogallo D Iara Lobo

5 Stati Uniti D Hannah Sharts

6 Norvegia C Julie Jorde

7 Francia C Iris Rabot

8 Italia C Giada Pondini

10 Germania A Gina Chmielinski

11 Stati Uniti A Erin Healy

12 Romania P Camelia Ceasar

13 Italia D Beatrice Merlo

14 Italia D Cristina Minuscoli

16 Italia D Sara Zappettini

17 Italia A Gaia Distefano

18 Spagna D Laura Domínguez

20 Polonia D Weronika Szymaszkek

21 Italia A Cecilia Cavallin

22 Italia P Matilde Copetti

24 Italia P Fabiana Fierro

24 Spagna D Berta Bou

25 Italia D Caterina Ambrosi (capitano)

26 Bosnia ed Erzegovina A Emina Ekić

27 Francia C Mariah Gueguen

28 Islanda A Birta Georgsdóttir

29 Francia C Manon Uffren

30 Italia A Gloria Milani

37 Italia C Cecilia Prugna

42 Inghilterra A Tegan Bowie

77 Danimarca A Signe Christensen

90 Italia A Vittoria Musumeci

ROMA

1 Cechia P Olivie Lukášová

4 Australia D Winonah Heatley

5 Canada D Maya Antoine

6 Stati Uniti D Maya Doms

7 Finlandia A Sofia Jahnukainen

8 Paesi Bassi C Kayleigh van Dooren

10 Italia C Manuela Giugliano (capitano)

11 Svizzera A Alayah Pilgrim

12 Canada D Ella Ottey

13 Italia D Elisabetta Oliviero

14 Italia A Giada Pellegrino Cimò

16 Italia A Alice Corelli

18 Italia A Martina Piemonte

19 Nigeria D Shukurat Oladipo

20 Italia C Giada Greggi

22 Italia C Marta Pandini

23 Italia C Valentina Bergamaschi

24 Italia P Rachele Baldi

25 Danimarca D Frederikke Thøgersen

29 Germania C Annalena Rieke

30 Nigeria A Rinsola Babajide

32 Italia D Bianca Vergani

36 Italia P Valentina Soggiu

47 Italia A Giulia Galli

78 Polonia D Magda Piekarska

SASSUOLO

1 Svizzera P Noemi Benz

2 Belgio D Davina Philtjens

3 Italia D Sara Mella

4 Francia D Hélène Fercocq

5 Italia D Sara Caiazzo

6 Italia C Giulia Guerzoni

7 Polonia A Katja Skupień

10 Ungheria C Luca Papp

11 El Salvador C Samantha Fisher

12 Italia P Lia Lonni

14 Svezia C Bea Sprung

15 Ungheria D Laura Palakovics

18 Italia P Francesca De Bona

19 Australia A Jacynta Galabadaarachchi

23 Italia C Ilaria Azzena

24 Italia C Paola Fadda

25 Italia D Caterina Venturelli

26 Scozia A Lana Clelland

28 Lettonia C Annija Andersone

33 Italia D Alice Pellinghelli

73 Inghilterra D Danielle Cox

77 Italia D Giulia Trevisan

83 Italia D Viola Venturi

98 Polonia A Kinga Wyrwas

99 Serbia A Paulina Stanić

n.d. Corea del Sud P Kang Su-hee

n.d. Italia D Martina Brustia

n.d. Italia C Valentina Gallazzi

n.d. Germania C Meret Günster

n.d. Argentina A Annika Paz

TERNANA

2 Slovenia D Kaja Eržen

4 Italia D Eleonora Pacioni (capitano)

5 Italia D Laura Peruzzo

6 Italia D Heden Corrado

7 Portogallo A Adriana Gomes

8 Italia C Lucia Pastrenge

9 Danimarca A Sofie Hornemann

10 Spagna A Paloma Lázaro

11 Italia A Valeria Pirone

12 Italia P Gloria Ciccioli

13 Romania P Katia Ghioc

14 Italia D Martina Toniolo

15 Stati Uniti A Courtney Strode

16 Italia C Claudia Ciccotti

17 Italia A Camilla Labate

18 Italia A Martina Gelmetti

19 Italia D Francesca Quazzico

21 Italia A Maria Grazia Petrara

22 Italia C Sofia Testa

23 Italia C Alice Regazzoli

24 Italia D Marika Massimino

27 Italia D Miriam Cecchini

28 Cina C Lina Yang

29 Portogallo A Cintia Martins

33 Germania C Stephanie Breitner

35 Italia A Rosanna Ventriglia

71 Italia P Katja Schroffenegger

n.d. Paesi Bassi P Kelly Steen