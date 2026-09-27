Serie A basket oggi in tv: orari partite 27 settembre, canali, streaming

Scatta la Serie A di basket 2026-2027! Archiviato il turno di sabato, si completa oggi domenica 27 settembre il quadro della prima giornata di regular season, con cinque partite in programma nell’arco dell’intera giornata, in una stagione inaugurata lo scorso weekend con la Supercoppa Italiana vinta dall’Olimpia Milano.

S’incomincia alle ore 16:00 con il big match tra l’Armani Milano, campione in carica e detentrice della Supercoppa, e la Trieste, in un confronto che apre nel migliore dei modi la domenica del basket italiano. Si prosegue alle ore 17:00 con la sfida tra Tortona e Verona, mentre alle ore 18:00 tocca a Udine e Scafati darsi battaglia sul parquet.

Il pomeriggio entra nel vivo alle ore 18:15 con l’incontro tra la Maxima Roma – anch’essa tra le squadre novità del campionato – e il Napoli, prima del gran finale delle ore 19:00 tra Varese e la Virtus Bologna, chiamata a dare continuità al proprio avvio di stagione contro un avversario sempre ostico tra le mura amiche.

Andiamo a riepilogare di seguito gli orari delle partite in programma quest’oggi per la prima giornata della Serie A di basket 2026-2027. La diretta tv sarà garantita da Sky Sport Basket e da Cielo per il match delle 16:00, mentre la diretta streaming sarà garantita da LBA TV, SkyGo e Now per le partite trasmesse anche su Sky. Buon campionato a tutti!

CALENDARIO SERIE A BASKET 2026-2027

Domenica 27 settembre

Ore 16:00 Armani Milano-Trieste

Ore 17:00 Tortona-Verona

Ore 18:00 Udine-Scafati

Ore 18:15 Maxima Roma-Napoli

Ore 19:00 Varese-Virtus Bologna

PROGRAMMA SERIE A BASKET 2026-2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket, Cielo (Armani Milano-Trieste); Sky Sport Basket (Maxima Roma-Napoli)

Diretta streaming: LBA TV, SkyGo, Now (Armani Milano-Trieste e Maxima Roma-Napoli); LBA TV (Tortona-Verona, Udine-Scafati, Varese-Virtus Bologna)