Serie A basket oggi in tv: orari partite 26 settembre, canali, streaming

Scatta la Serie A di basket 2026-2027! Oggi sabato 26 settembre si alza il sipario sulla regular season con tre partite in programma nella serata, con le restanti sfide previste invece domani domenica 27 settembre per la prima giornata di una lunga stagione inaugurata lo scorso weekend con la Supercoppa Italiana vinta dall’Olimpia Milano.

S’incomincia alle ore 19:30 con il match tra la Nutribullet Treviso e una delle squadre novità di questa stagione ovvero la BC Roma guidata in panchina da Alessandro Magro e in campo da giocatori esperti come Nico Mannion. Mezz’ora più tardi, alle ore 20:00, va in scena un incrocio interessante tra l’Umana Reyer Venezia – vice-campione uscente e finalista in Supercoppa Italiana – e l’Acqua San Bernardo Cantù che vuole provare a mettere in difficoltà la squadra oro-granata.

La serata di sabato si chiude con il confronto delle ore 20:30 tra l’Unahotels Reggio Emilia e la Dolomiti Energia Trentino, con l’Aquila che avrà il nuovo coach (Alessandro Rossi) pronto ad una nuova sfida professionale mentre in campo il veterano Toto Forray proverà a trascinare i compagni.

Andiamo a riepilogare di seguito gli orari delle partite in programma quest’oggi per la prima giornata della Serie A di basket 2026-2027. Non è prevista diretta tv per le sfide odierne, mentre la diretta streaming sarà garantita da LBA TV.Buon campionato a tutti!

CALENDARIO SERIE A BASKET 2026-2027

Sabato 26 settembre

Ore 19:30 Nutribullet Treviso-BC Roma

Ore 20:00 Umana Reyer Venezia-Acqua San Bernardo Cantù

Ore 20:30 Unahotels Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trentino

PROGRAMMA SERIE A BASKET 2026-2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: LBA TV