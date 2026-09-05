Serena e Venus Williams ko al super tie-break dopo 3 ore agli US Open

Serena e Venus Williams vanno a un passo dal successo, ma devono arrendersi al super tie-break. Al primo turno del doppio femminile degli US Open 2026, la coppia formata da Maya Joint e Hao-Ching Chan supera le leggendarie sorelle americane con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 7-6(7), al termine di una sfida durata 3 ore e 2 minuti.

Davanti ai 24.000 spettatori dell’Arthur Ashe Stadium, le Williams iniziano con qualche difficoltà. Chan e Joint prendono subito l’iniziativa e trovano il break nel quarto game, approfittando anche di un doppio fallo di Serena sulla palla break. Le americane reagiscono immediatamente con il contro-break, ma la coppia numero 14 del seeding mantiene maggiore continuità e chiude il primo set sul 6-3.

Nel secondo parziale la musica cambia. Serena e Venus alzano il livello e soprattutto riescono a cancellare diverse occasioni per le avversarie: due palle break nel quinto game e altre due nel settimo. Il set resta in equilibrio fino al 6-6 e si decide al tie-break. Qui le americane sono più incisive nei punti importanti e, dopo aver annullato le chance di Chan e Joint, si impongono per 8-6, riportando il match in parità.

Nel terzo set sono nuovamente Joint e Chan a partire meglio. Le due salgono sul 3-1 e sembrano poter prendere il largo, ma le Williams non mollano. La pressione aumenta, Joint commette qualche errore di troppo e Serena e Venus riescono a recuperare fino al 4-4. Il set scorre così verso un nuovo tie-break.

L’avvio del decisivo sembra scritto per le Williams. Serena e Venus volano addirittura sul 5-0 e l’Arthur Ashe Stadium pregusta quella che sarebbe stata la prima vittoria in doppio della coppia dal Roland Garros 2018. Ma la partita prende un’altra direzione. Chan e Joint reagiscono, infilano una lunga serie di punti e completano una rimonta clamorosa, chiudendo il super tie-break sul 10-7.

Finisce così al primo turno il ritorno delle sorelle Williams nel doppio dello US Open, a quattro anni dalla loro ultima apparizione insieme in un Major. Per Maya Joint arriva invece un’altra vittoria significativa contro Serena: l’australiana l’aveva già battuta in singolare a Wimbledon.

Chan e Joint avanzano dunque al secondo turno, dove affronteranno Nicole Fossa Huergo e Tamara Korpatsch. Per Serena e Venus resta una partita combattuta fino all’ultimo punto e un ritorno a Flushing Meadows che, pur terminando con una sconfitta, ha regalato al pubblico dell’Arthur Ashe un’altra serata memorabile.