Seff Van Kerckhove si impone nella semitappa del Giro della Lunigiana e balza in vetta alla generale. Top5 per Pezzo Rosola

Dopo la prima semitappa della mattina, vinta allo sprint da Andrea Tarallo, il venerdì del Giro della Lunigiana 2026 si è concluso con la seconda parte della frazione (spacchettata a causa delle cancellazioni di ieri). Il percorso di 45,8 chilometri totali da Vezzano Ligure a Riomaggiore ha proposto un finale molto impegnativo con una rampa conclusiva di 1200 metri ad una pendenza media del 9,1%.

Il più abile su queste pendenze è stato il belga Seff Van Kerckhove, capace di vincere il testa a testa con l’austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior Racing), beffato in volata, conquistando la seconda semitappa e balzando in testa alla generale della corsa italiana. Per il classe 2008 della Decathlon CMA CGM U19 Team si tratta dell’ottava vittoria in una stagione che lo sta vedendo sempre più protagonista nella categoria junior.

Chiude terzo, a 9″, l’altro belga Vic De Smet (Soudal Quick-Step U19) che si stacca nei metri finali. Quarta posizione per il primo azzurro Patrik Pezzo Rosola (Nordest Petrucci Assali Stefen GS Cadidavid) con un ritardo di 12″. Dietro di lui il connazionale Luca Gugnino (U.C. Piasco Valle Varaita), quinto a 15″. In top10 anche Andrea Enrico Balliana (Gallina Ecotek Lucchini), ottavo a 59″, e Gianluca Archetti (Trento), decimo all’arrivo.

La nuova classifica, in attesa della tappa finale di domani, vede balzare in testa Seff Van Kerckhove che, grazie agli abbuoni, tiene dietro Michael Hettegger di 2″. Pezzo Rosola, quarto a 18″, domani proverà a giocarsi le sue carte per la generale.