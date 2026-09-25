Secondo tentativo a vuoto: la America’s Cup fatica a decollare, nuovo abbandono a Napoli

Secondo tentativo a vuoto nelle acque di Napoli, sede delle regate preliminari della America’s Cup: il vento continua a destare parecchi problemi e impedisce il regolare svolgimento della competizione. Dopo novanta minuti di continui rinvii, il comitato organizzatore aveva dato il via per una prima prova, interrotta dopo appena cinque minuti perché tutte le barche erano cadute dai foil in approccio alla prima boa di bolina e non riuscivano più a tornare in volo.

Lo stesso schema si è sviluppato quaranta minuti più tardi: il vento era leggermente sopra ai sette nodi, la partenza è stata regolare, ma ancora in avvicinamento alla prima boa, tutti gli scafi sono caduti e la giuria ha chiamato la “regata abbandonata”. Ancora nulla di fatto nel capoluogo campano, dove è previsto un fine settimana di regate in avvicinamento alla manifestazione sportiva più antica del mondo, che ci terrà compagnia il prossimo anno nella località partenopea.

Gli svizzeri di Alinghi, guidati da Paul Goodison, hanno avuto un ottimo avvio davanti a Luna Rossa, con il neozelandese Peter Burling e la giovane promessa Marco Gradoni al comando, e al secondo equipaggio del sodalizio italiano, timonato da Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi. Team New Zealand, detentore della Vecchia Brocca, ha ben recuperato sotto la guida di Nathan Outteridge ed è riuscita a mettere la prua davanti, ma in avvicinamento alla prima boia è caduta, seguita da tutti i concorrenti.

Con vento a sette nodi era impossibile rialzarsi e la regata è stata abbandonata. In chiusura del pomeriggio si potrebbe fare un ultimo tentativo, ma vedremo se davvero si alzerà il vento come annunciato dalle previsioni meteo oppure si dovrà rimandare a domani pomeriggio.