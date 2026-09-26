Seconda giornata da sogno per il resto del mondo nella President’s Cup

Il massimo circuito internazionale ferma i suoi canoni usuali per dare spazio alla Presidents Cup, evento a squadre che contrappone Team USA al resto del Mondo senza i golfisti che rappresentano l’Europa. Terminata la seconda giornata con un punteggio da sogno per gli ospiti. Un cappotto da ricordare per la compagine internazionale, che rifila un sonoro 5-0 agli americani aggiudicandosi tutti i foursomes, alcuni dei quali anche in maniera perentoria. Statunitensi dunque sotto per 7-3 a due giornate dalla conclusione dell’evento.

Ad aprire il venerdì nero per Team USA la sconfitta del numero uno dell’Official World Golf Ranking Scottie Scheffler in compagnia del connazionale Sam Burns. Autori dell’impresa la coppia canadese composta da Corey Conners e Nick Taylor, bravi ad imporsi per 1up al termine di una bella battaglia. Poco dopo è giunta la vittoria del sudcoreano Im Sungjae e del nipponico Hideki Matsuyama. Il duo asiatico ha regolato per 3&2 (16) Russell Henley e Jacob Bridgeman firmando il punto del sorpasso.

A suonare il campanello d’allarme per la compagine guidata da Brandt Snedeker sul percorso par 70 del Medinah Country Club di Medinah (Illinois, Stati Uniti d’America) è stato il KO di Morikawa/Clark. Americani battuti nuovamente per 1up dalla coppia oceanica formata da Ryan Fox e Lee Min Woo. Sulle ali dell’entusiasmo sono giunte poi due vittorie schiaccianti per il resto del mondo firmate Scott/Bezuidenhout e Tom Kim/Kim Si Woo, capaci di superare rispettivamente per 3&2 (16) e 4&3 (15) Thomas/Young e Cantlay/Schauffele. Nel sabato sera italiano spazio alla terza giornata in cui si disputeranno nuovamente 5 fourballs.

TEAM USA – RESTO DEL MONDO 3-7

RISULTATI SECONDA GIORNATA

Conners/Taylor – Scheffler/Burns (USA) 1up (18)

Im/Matsuyama – Henley/Bridgeman (USA) 3&2 (16)

Fox/Lee – Morikawa/Clark (USA) 1up (18)

Scott/Bezuidenhout – Thomas/Young 3&2 (16)

Kim/Kim – Cantlay/Schauffele (USA) 4&3 (15)