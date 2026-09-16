Se i concerti spostano il torneo ATP in svolgimento. La paradossale situazione di Bruxelles

A Bruxelles andrà in scena una delle situazioni logisticamente più assurde della storia recente del tennis. Il torneo ATP 250 della capitale belga, infatti, era previsto originariamente all’ING Arena, e proprio lì si terrà fino al 22 ottobre. Dal 23, invece, quarti, semifinale e finale si giocheranno al Brussels Expo, area del Palais 5. Ma com’è possibile tutto questo? Una spiegazione c’è. E si chiama concerti.

Andiamo con ordine. Dal 18 al 22 ottobre sarà tutto normale: si giocherà alla ING Arena, senza problematiche di varia natura. Il problema, però, arriverà dopo, perché il 24 ottobre nello stesso luogo c’è in concerto il rapper francese PLK, mentre il giorno successivo toccherà al duo hip hop Djadja & Dinaz, sempre dalla Francia. Infine, il 26 sarà la volta dei Duran Duran, per i quali non servono presentazioni.

La sfida logistica, per il torneo, sarà di trasferire praticamente tutto da un impianto all’altro. Si erano visti eventi, come Katowice in Polonia quando aveva il torneo WTA, in cui da due campi distinti si passava a uno solo cambiando del tutto configurazione in una singola notte, ma qui è davvero qualcosa di diverso.

Qui il contesto impone di dover trasferire armi e bagagli dall’ING Arena all’Expo mantenendo contemporaneamente anche identico, o perlomeno molto simile, lo stato dei campi, così come la velocità degli stessi. Un tentativo logistico che sarà senz’altro seguito con interesse, anche se sicuramente di ideale ha ben poco. Più che altro, ha del paradossale. Il torneo nel 2025 è stato vinto dal canadese Felix Auger-Aliassime.