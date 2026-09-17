Sci di fondo, Therese Johaug esordisce nella mezza maratona. Obiettivo ambizioso, vuole essere tra le prime tre norvegesi di sempre!

Se Dorothea Wierer assaggerà a breve l’Hyrox, c’è anche un’altra diva degli sport invernali ormai ritiratasi dall’attività agonistica (sulla neve) prossima a cimentarsi in una disciplina totalmente diversa. Parliamo dell’ex fondista norvegese Therese Johaug, pronta per gareggiare nella mezza maratona di Copenhagen. In questo caso, però, il progetto è strutturato da tempo.

Di sicuro la trentottenne norvegese è stata di parola. Già nell’estate del 2025, quando era incinta per la seconda volta, la scandinava aveva annunciato la volontà di effettuare un test nell’autunno 2026, fissando come obiettivo quello di correre in 1 ora e 10 minuti. Un crono ambizioso, ma non bisogna dimenticare come la quattro volte campionessa olimpica e quattordici volte iridata, oltre ad avere un “motore” fenomenale, abbia già trascorsi di rilievo nell’atletica leggera, avendo firmato tempi più che rispettabili sui 10.000 metri.

Vi erano dubbi riguardo il suo effettivo impegno nella mezza maratona di Copenhagen, programmata per sabato 19 settembre. Difatti, durante le ultime settimane, Johaug ha dovuto fare i conti con una serie di acciacchi, in particolare alla regione pelvica. Alfine, però, ha rotto gli indugi e ha deciso di provarci, nonostante una preparazione “lontana dall’ottimale”, come ha detto lei stessa. Troppa fatica e troppo tempo investiti per rinunciare all’opportunità, pur senza essere al meglio!

Se davvero dovesse correre in meno di 1 ora e 10 minuti, diventerebbe la terza norvegese della storia a riuscire a stare sotto questo riferimento. Va rimarcato come, se Wierer farà una puntata nell’Hyrox “senza impegno”, quella di Therese potrebbe veramente essere una seconda carriera nell’atletica leggera. Il sogno, nonostante non l’abbia mai svelato, è chiaro. Prendere parte ai Campionati Europei di corsa su strada 2027, previsti a Belgrado nel mese di aprile…