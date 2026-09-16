Sci alpino, Marcel Hirscher sarà davvero al via della stagione 2026-27? Ipotesi concreta o solo show social?

Potrebbe non essere ancora stata scritta la parola “fine” sulla carriera da atleta di Marcel Hirscher. Da settimane si vocifera della possibile presenza al cancelletto di partenza della stagione 2026-27 di sci alpino del fuoriclasse salisburghese, il quale vorrebbe concedersi una nuova possibilità sugli sci, nonostante i 37 anni di età e i quasi due di inattività forzata dopo l’infortunio patito a dicembre 2024.

Vale la pena di ricordare che Hirscher ha dominato come solo Ingemar Stenmark aveva fatto prima di lui e come Marco Odermatt sta facendo nell’epoca corrente. L’austriaco ha vinto 8 Coppe del Mondo consecutive tra il 2012 e il 2019, conquistando anche 2 ori olimpici e 5 ori mondiali individuali. Poi, assuefatto al successo e privo di motivazioni, aveva annunciato il precoce ritiro a soli 30 anni.

Nel 2024, dopo essere diventato un imprenditore e aver lanciato il proprio marchio, ha sorprendentemente deciso di tornare in attività, a 35 anni e dopo un lustro di assenza, seppur con passaporto nederlandese e non austriaco, sfruttando la possibilità concessagli dalla cittadinanza della madre. Non è andata bene. Nell’ottobre 2024 ha chiuso ventitreesimo il gigante di Sölden, poi è rimasto fuori dalla zona punti negli slalom di Levi e Gürgl di novembre, dopodiché si è gravemente infortunato in allenamento a inizio dicembre 2024.

Da allora non lo si è più visto in azione. Più volte ha annunciato la volontà di rientrare, ma non si è andati oltre alle dichiarazioni d’intenti. Difatti, ha rinunciato ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 rendendosi conto di non avere un livello di competitività degno dell’evento. Tanti sono scettici riguardo l’effettiva possibilità di ritrovarlo sulle piste. Eppure, la federazione olandese di sci, ha presentato formale richiesta per ottenere delle wild card durante l’imminente stagione.

La televisione austriaca Örf, evidentemente interessata dalla questione, ha raggiunto il direttore di gara della FIS Marcus Waldner, domandandogli lumi sulla vicenda. Il funzionario ha risposto che “da quanto sappiamo Marcel ha recuperato bene e sta lavorando duramente. Ha utilizzato solamente 3 delle 20 possibili wild card a sua disposizione e, nonostante siano passati quasi due anni, teoricamente potrebbe gareggiare altre 17 volte sfruttando queste opportunità. Gode dello status di ‘infortunato’ dal dicembre 2024. Tuttavia, nelle prossime settimane discuteremo della sua situazione, dopodiché lo informeremo delle nostre decisioni riguardo la sua situazione formale”.

Hirscher, sui social network, è molto attivo. Continua a postare foto mentre si allena in palestra, accompagnandole sempre con le parole “nessun piano, nessuna fretta, solo duro lavoro”. Francamente, non si capisce se faccia sul serio, oppure se si tratti di un perenne show fine a sé stesso, in maniera tale di far parlare della propria figura e, conseguentemente, dei marchi aziendali alla quale fa riferimento (il suo per quanto concerne gli sci e il famosissimo Energy drink austriaco, che supporta l’intera operazione comeback).

La verità la conosce solo Marcel e chi gli sta attorno. Se sarà nuovamente un atleta, indipendentemente dal livello che potrà esprimere, lo scopriremo presto. Se, viceversa, ci troviamo di fronte a una semplice strusciata mediatica, sta comunque sortendo gli effetti sperati. Di Hirscher e della sua figura, difatti, si sta trattando.