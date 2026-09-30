Coppa del Mondo
Sci alpino, cambiano i montepremi per la Coppa del Mondo. Tutte le nuove cifre: quanti soldi si guadagnano?
Sono stati apportati dei piccoli ritocchi ai montepremi della Coppa del Mondo di sci alpino: nella passata stagione era prevista una borsa complessiva di 167.619 euro per ogni gare del massimo circuito internazionale itinerante, mentre per l’annata agonistica ormai alle porte si passerà a un totale di 168.000 euro. Gli organizzatori hanno optato per un arrotondamento dell’importo e per distribuire in maniera differente i vari emolumenti per ogni piazzamento che si conseguirà nelle gare durante l’inverno.
La vittoria assicurerà 55.000 euro contro i 54.709 del recente passato, verrà abbassato l’assegno per la seconda piazza (da 25.608 a 25.000 euro), importante aumento per la terza posizione (da 13.968 a 15.000 euro), mentre andranno al ribasso gli ingaggi per il quarto posto (da 10.476 a 10.000 euro) e per la quinta moneta (da 8.148 a 8.000 euro). Confermato il super jackpot per le gare di Kitzbuehel (superG, discesa, libera e slalom): 101.000 euro per la vittoria, 51.000 per il secondo posto, 26.000 euro per la terza piazza.
La stagione inizierà nel weekend del 24-25 ottobre con i giganti di Soelden (Austria), poi si riprenderà a metà novembre con gli slalom di Levi e di Gurgl, per poi trasferirsi negli USA con le gare maschili a Copper Mountain e quelle femminili a Killington nel weekend del 28-29 novembre. Primi appuntamenti in Italia con superG e discesa libera maschile in Val Gardena (18-19 dicembre), gigante e slalom maschile in Alta Badia (20-21 dicembre), slalom maschile a Madonna di Campiglio il 23 dicembre.
NUOVO MONTEPREMI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
Primo posto: 55.000 euro.
Secondo posto: 25.000 euro.
Terzo posto: 15.000 euro.
Quarto posto: 10.000 euro.
Quinto posto: 8.000 euro.
Sesto posto: 7.000 euro.
Settimo posto: 6.000 euro.
Ottavo posto: 5.000 euro.
Nono posto: 4.000 euro.
Decimo posto: 3.500 euro.
Undicesimo posto: 3.000 euro.
Dodicesimo posto: 2.500 euro.
Tredicesimo posto: 2.200 euro.
Quattordicesimo posto: 2.000 euro.
Quindicesimo posto: 1.900 euro.
Sedicesimo posto: 1.750 euro.
Diciassettesimo posto: 1.600 euro.
Diciottesimo posto: 1.500 euro.
Diciannovesimo posto: 1.450 euro.
Ventesimo posto: 1.400 euro.
Ventunesimo posto: 1.350 euro.
Ventiduesimo posto: 1.300 euro.
Ventitreesimo posto: 1.200 euro.
Ventiquattresimo posto: 1.100 euro.
Venticinquesimo posto: 1.000 euro-.
Ventiseiesimo posto: 950 euro.
Ventisettesimo posto: 900 euro.
Ventottesimo posto: 850 euro.
Ventinovesimo posto: 800 euro.
Trentesimo posto: 750 euro.