Sci alpino, cambiano i montepremi per la Coppa del Mondo. Tutte le nuove cifre: quanti soldi si guadagnano?

Sono stati apportati dei piccoli ritocchi ai montepremi della Coppa del Mondo di sci alpino: nella passata stagione era prevista una borsa complessiva di 167.619 euro per ogni gare del massimo circuito internazionale itinerante, mentre per l’annata agonistica ormai alle porte si passerà a un totale di 168.000 euro. Gli organizzatori hanno optato per un arrotondamento dell’importo e per distribuire in maniera differente i vari emolumenti per ogni piazzamento che si conseguirà nelle gare durante l’inverno.

La vittoria assicurerà 55.000 euro contro i 54.709 del recente passato, verrà abbassato l’assegno per la seconda piazza (da 25.608 a 25.000 euro), importante aumento per la terza posizione (da 13.968 a 15.000 euro), mentre andranno al ribasso gli ingaggi per il quarto posto (da 10.476 a 10.000 euro) e per la quinta moneta (da 8.148 a 8.000 euro). Confermato il super jackpot per le gare di Kitzbuehel (superG, discesa, libera e slalom): 101.000 euro per la vittoria, 51.000 per il secondo posto, 26.000 euro per la terza piazza.

La stagione inizierà nel weekend del 24-25 ottobre con i giganti di Soelden (Austria), poi si riprenderà a metà novembre con gli slalom di Levi e di Gurgl, per poi trasferirsi negli USA con le gare maschili a Copper Mountain e quelle femminili a Killington nel weekend del 28-29 novembre. Primi appuntamenti in Italia con superG e discesa libera maschile in Val Gardena (18-19 dicembre), gigante e slalom maschile in Alta Badia (20-21 dicembre), slalom maschile a Madonna di Campiglio il 23 dicembre.

NUOVO MONTEPREMI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

Primo posto: 55.000 euro.

Secondo posto: 25.000 euro.

Terzo posto: 15.000 euro.

Quarto posto: 10.000 euro.

Quinto posto: 8.000 euro.

Sesto posto: 7.000 euro.

Settimo posto: 6.000 euro.

Ottavo posto: 5.000 euro.

Nono posto: 4.000 euro.

Decimo posto: 3.500 euro.

Undicesimo posto: 3.000 euro.

Dodicesimo posto: 2.500 euro.

Tredicesimo posto: 2.200 euro.

Quattordicesimo posto: 2.000 euro.

Quindicesimo posto: 1.900 euro.

Sedicesimo posto: 1.750 euro.

Diciassettesimo posto: 1.600 euro.

Diciottesimo posto: 1.500 euro.

Diciannovesimo posto: 1.450 euro.

Ventesimo posto: 1.400 euro.

Ventunesimo posto: 1.350 euro.

Ventiduesimo posto: 1.300 euro.

Ventitreesimo posto: 1.200 euro.

Ventiquattresimo posto: 1.100 euro.

Venticinquesimo posto: 1.000 euro-.

Ventiseiesimo posto: 950 euro.

Ventisettesimo posto: 900 euro.

Ventottesimo posto: 850 euro.

Ventinovesimo posto: 800 euro.

Trentesimo posto: 750 euro.