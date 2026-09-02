Scherma, inizio di stagione 2026-27 anticipato. Mondiali in Uzbekistan, due tappe in Italia tra GP e Coppa del Mondo. Tutte le date

La scherma ha archiviato da un mese abbondante i Mondiali di Hong Kong ed è nella fase di raccordo fra la stagione 2025-26 e quella 2026-27. La off-season sarà però più corta delle abitudini recenti, in quanto l’inizio della prossima annata agonistica è stato anticipato di tre settimane rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Difatti, anziché partire a inizio novembre, la Coppa del Mondo scatterà a metà ottobre.

Peraltro, si comincerà con il botto, ossia con un super weekend nel quale saranno impegnate tutte le tre armi. Al di là dell’avvio precoce, la stagione seguirà lo schema ormai consolidato. Ogni arma si cimenterà in cinque tappe di Coppa del Mondo, nelle quali oltre alla competizione individuale vi sarà quella a squadre, e tre appuntamenti di Grand Prix, più ricche in termini di punti e montepremi, ma prive del team event.

Successivamente, a giugno, i campionati continentali. Al riguardo, va sottolineato come gli Europei 2027 coincideranno con i Giochi Europei di Istanbul. La decisione è stata presa dalla FIE allo scopo di evitare di congestionare il calendario, creando peraltro due eventi clone, come accaduto nel 2023. In quel caso, però, ci si mise di mezzo la politica e il bando degli atleti russi, situazione che non si verificherà fra pochi mesi.

Il culmine dell’annata sarà, ovviamente, rappresentato dai Mondiali. Questi si disputeranno in una località esotica, ossia Tashkent. La capitale dell’Uzbekistan ospiterà la manifestazione iridata dal 20 al 28 luglio 2027 seguendo lo stesso schema del 2026 (tre giorni dedicati solo alle qualificazioni, le medaglie assegnate dal 23 al 28).

L’Italia organizzerà due tappe di primo livello, entrambe a febbraio. Nel weekend del 19-21 febbraio ci sarà Coppa del Mondo di sciabola maschile a Padova, mentre dal 26 al 28 febbraio avremo una tappa di Grand Prix di fioretto a Torino. A seguire il calendario completo della stagione 2026-27.

MONDIALI

20-28 luglio 2027, Tashkent (Uzbekistan)

GRAND PRIX

3-5 dicembre 2026, Orleans (Francia) – Sciabola

15-17 gennaio 2027, Tunisi (Tunisia) – Sciabola

29-31 gennaio 2027, Doha (Qatar) – Spada

26-28 febbraio 2027, Torino (Italia) – Fioretto

12-14 marzo 2027, Budapest (Ungheria) – Spada

26-28 marzo 2027, Lima (Perù) – Fioretto

30 aprile-2 maggio 2027, Seul (Corea) – Sciabola

7-9 maggio 2027, Hong Kong – Fioretto

14-16 maggio 2027, Medellin (Colombia) – Spada

COPPA DEL MONDO MASCHILE

15-16 ottobre 2026, Takamatsu (Giappone) – Fioretto

15-16 ottobre 2026, Casablanca (Marocco) – Spada

15-16 ottobre 2026, Orano (Algeria) – Sciabola

12-14 novembre 2026, Berna (Svizzera) – Spada

12-15 novembre 2026, Maiorca (Spagna) – Fioretto

12-15 novembre 2026, Cairo (Egitto) – Sciabola

3-6 dicembre 2026, Vancouver (Canada) – Spada

10-13 dicembre 2026, Shanghai (Cina) – Fioretto

??-?? gennaio 2027, Da decidere (TBD) – Sciabola

15-17 gennaio 2027, Parigi (Francia) – Fioretto

18-20 febbraio 2027, Heidenheim (Germania) – Spada

19-21 febbraio 2027, Padova (Italia) – Sciabola

11-14 marzo 2027, Istanbul (Turchia) – Fioretto

19-21 marzo 2027, Budapest (Ungheria) – Sciabola

25-28 marzo 2027, Astana (Kazakistan) – Spada

COPPA DEL MONDO FEMMINILE

15-16 ottobre 2026, Takamatsu (Giappone) – Fioretto

15-16 ottobre 2026, Casablanca (Marocco) – Spada

15-16 ottobre 2026, Orano (Algeria) – Sciabola

12-15 novembre 2026, Maiorca (Spagna) – Fioretto

12-15 novembre 2026, Cairo (Egitto) – Sciabola

13-15 novembre 2026, Wuxi (Cina) – Spada

3-6 dicembre 2026, Vancouver (Canada) – Spada

10-13 dicembre 2026, Shanghai (Cina) – Fioretto

??-?? gennaio 2027, Da decidere (TBD) – Sciabola

15-17 gennaio 2027, Singapore – Fioretto

19-21 febbraio 2027, Rio de Janeiro (Brasile) – Spada

19-21 febbraio 2027, Atene (Grecia) – Sciabola

11-14 marzo 2027, Istanbul (Turchia) – Fioretto

19-21 marzo 2027, Sofia (Bulgaria) – Sciabola

25-28 marzo 2027, Astana (Kazakistan) – Spada

EUROPEI

16-27 giugno 2027, Istanbul (Turchia)

I Giochi Europei avranno anche valenza di Campionato Europeo.