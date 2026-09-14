Scatta mercoledì il Giro d’Abruzzo. Godon in pole per il successo. L’Italia punta su Fancellu, Ulissi e Crescioli

Cambia in maniera significativa il periodo, si passa da aprile a metà settembre, ma permane inalterato il fascino di uno degli appuntamenti immancabili del grande ciclismo italiano. Si corre da mercoledì 15 a venerdì 18 settembre il Giro d’Abruzzo.

La breve corsa a tappe, sono previste quattro frazioni, prende il via da Cupello e si conclude a Controguerra dopo aver percorso 640 chilometri. Le squadre partecipanti, per il circuito WorldTour sarà presente solamente la Netcompany Ineos, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Georg Zimmerman, vincitore dello scorso anno davanti agli spagnoli David De La Cruz e Pablo Torres.

Gli atleti si cimentano con un percorso che propone un dislivello complessivo di 8200 metri. Si parte con la scalata delle Pendici della Majella per poi arrivare su un muro nella prima frazione, la tappa regina propone la scalata di Forcella di Acciano, di Nocciano e Scagnano. La terza frazione, almeno sulla carta, sembra la più semplice e potrebbe concludersi in volata. Si chiuderà con la quarta e ultima tappa caratterizzata dallo spettacolo dei muri con il muro di Colonnella che precede la salita finale al 5% di pendenza media.

Nel contesto di un percorso impegnativo che privilegia corretto esplosivi e scalatori, Dorian Godon sembra scattare in pole. Il francese della Netcompany Ineos si disimpegna bene in salita e sa far valere il proprio spunto veloce nelle volate di gruppo e negli sprint ristretti. Sono pronti a giocarsi le proprie carte il connazionale Mathys Rondel della Tudor Pro Cycling Team e il compagno di squadra Kevin Vauquelin.

Diverse le opzioni disponibili anche in casa Italia per provare a ben figurare. Puntano a un ruolo da protagonisti Alessandro Fancellu della MBH Bank CSB Telecom Fort, Diego Ulissi della XDS Astana Team, schierato per l’occasione con la formazione devo del suo team, e Ludovico Crescioli, corridore del Team Polti VisitMalta che dal prossimo anno correrà con la Groupama.