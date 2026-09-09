Scatta il Rally del Cile. Elfyn Evans vuole difendersi dall’attacco di Sami Pajari

Ci siamo, siamo pronti per entrare davvero nella fase più calda e decisiva del Mondiale rally 2026. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena l’attesissimo Rally del Cile, dodicesimo e terzultimo appuntamento del campionato. In poche parole ci attende una tappa di capitale importanza.

Dal 10 al 13 settembre, quindi, si gareggerà sullo sterrato attorno a Talcahuano e saranno in palio punti pesantissimi per la corsa al titolo. Dopo la seconda tappa della doppietta sudamericana, infatti, rimarranno due soli appuntamenti, ovvero il Rally di Italia Sardegna di Alghero dell’1-4 ottobre e il gran finale del Rally di Arabia Saudita del 12-15 novembre.

Al momento la classifica generale sembra andare in direzione di Elfyn Evans con i suoi 216 punti, un bottino conquistato più con la costanza che con i successi. Al secondo posto Sami Pajari a quota 196 dopo 3 vittorie consecutive tra Estonia, Finlandia e Paraguay, quindi terza posizione per Oliver Solberg con 175 punti, quarta per Takamoto Katsuta con 160 mentre sono ormai lontani i francesi Adrien Fourmaux e Sebastien Ogier rispettivamente con 149 e 148 punti.

Come si snoderà il Rally del Cile? Dopo lo shakedown di giovedì 10 settembre dalla giornata di venerdì 11 si inizierà a fare sul serio con 6 stage per un totale di 100 chilometri di prove speciali. Sabato 12 settembre sarà la giornata decisiva con altri 6 stage ma, questa volta, il computo totale dei chilometri sarà di ben 139.2 con la Lota 1 e 2 di 25.64 e la Maria las Cruces 1 e 2 di ben 28.31. Domenica 13 settembre, quindi, gran finale con altri 4 stage e la conclusione della La Cumbre – Power Stage che deciderà tutto con i suoi 8.78 chilometri.