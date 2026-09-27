Superbike, Lecuona si impone anche nella Superpole Race di Cremona. Bulega vede il titolo mondiale

Prosegue il weekend perfetto di Iker Lecuona a Cremona. Lo spagnolo, dopo il grande sabato di ieri, ha aperto oggi la domenica conquistando anche la Superpole Race del Gran Premio d’Italia 2026 e firmando il terzo successo della sua stagione. Lecuona si è mostrato nuovamente il più veloce sul circuito lombardo e più tardi in gara-2 andrà alla ricerca del tris.

Lo spagnolo parte subito forte con Bulega a ruota. Dopo due giri è il reggiano a rompere gli indugi passando Lecuona che reagisce subito nel tornante. Il ducatista iberico alza poi il ritmo e costruisce un vantaggio sufficiente da Nicolò Bulega, nuovamente secondo (+2.005). Completa il podio un grandissimo Alberto Surra (+5.124) che riscatta la caduta di ieri e conquista la sua prima top3 in Superbike.

Quarta posizione per un’altra Ducati, quella di Yari Montella (+5.550). Alle sue spalle i fratelli Dixon con Sam quinto (+6.540) e Alex sesto (+7.772). Bulega ha ora 138 punti di vantaggio su Lecuona e vede molto vicino il titolo Mondiale. Nella gara-2 del pomeriggio, al reggiano basterà non perdere quattordici punti dal compagno di squadra spagnolo per festeggiare il suo primo titolo SBK.