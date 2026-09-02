Sara Fantini implacabile dei Giochi del Mediterraneo: oro con record, medaglia dopo l’argento agli Europei

Sara Fantini ha rispettato il facile pronostico della vigilia e ha vinto la gara di lancio del martello ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’azzurra si era presentata allo Stadio Giuseppe Valente di Taranto dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei ed essere salita sul podio della rassegna continentale per la terza volta consecutiva, desiderosa di mettere la ciliegina sulla torta a una stagione molto positiva.

L’emiliana si è fatta un regalo anticipato di un paio di settimane per il suo 29mo compleanno, spedendo l’attrezzo a 73.03 metri in occasione del terzo tentativo. L’allieva di coach Renzo Pozzo aveva aperto con 69.49 e un nullo, poi ha chiuso i conti con una spallata degna di nota in questo contesto, rendendosi inavvicinabile per l’intera concorrenza. A seguire un 72.01 e due nulli, a risultato acquisito visto il margine nei confronti della spagnola Laura Redondo Mora (67.82) e dell’algerina Zahra Tatar (66.88), Rachele Mori ottava (61.23).

La misura odierna rappresenta il record della competizione, anche se Sara Fantini si sarebbe aspettata qualcosa in più a livello agonistico, visto che in questa stagione si è spinta fino a 75.62 metri in quel di Madrid (a quindici centimetri dal suo record nazionale) e agli Europei aveva toccato 74.35.