Rusedski: “Non credo che Alcaraz ripeta lo stesso errore. Sinner ha gestito la sua carriera alla perfezione”

Greg Rusedski, nell’ultima puntata del suo podcast Off Court with Greg, è tornato a parlare di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il britannico ha auspicato che lo spagnolo non ripeta l’errore dello scorso anno con le numerose esibizioni di fine anno e ha elogiato la capacità dell’azzurro nella gestione della sua carriera. Questa la sua premessa: “Non penso che Carlos commetterà due volte lo stesso errore, mentre Jannik Sinner ha gestito la sua carriera alla perfezione finora”.

Sull’importanza della salute per uno sportivo: “Penso che la salute sia la vera ricchezza e che bisogna dare la priorità a ciò che conta davvero per noi. È vincere il maggior numero possibile di tornei del Grande Slam? È conquistare il maggior numero di titoli? È essere numero uno a fine anno?”

Sulla gestione della programmazione dell’iberico e sulla necessità di evitare gli errori del passato: “È su queste domande che bisogna sedersi con il proprio team e fare il punto della situazione, e penso che loro lo faranno. Non credo che Carlos commetterà due volte lo stesso errore”.

L’elogio della capacità di gestione della propria carriera da parte di Sinner: “E penso che Sinner, finora, abbia gestito la sua carriera alla perfezione, anche se in questo momento è un po’ sfortunato con le ginocchia, perché credo che sia questo ad aver causato la sua caduta a Wimbledon al primo turno. Ma lui non ce lo dirà”.