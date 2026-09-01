Rusedski avverte Alcaraz: “La vera prova arriverà nei match più duri”

Il ritorno di Carlos Alcaraz allo US Open è stato convincente, con il successo netto su Roman Safiullin. Per Greg Rusedski, però, il primo turno non ha ancora fornito indicazioni sufficienti sulle reali condizioni fisiche dello spagnolo, reduce da una lunga assenza per l’infortunio al polso.

L’ex tennista britannico sottolinea soprattutto la durata ridotta dell’incontro: “Ha avuto molta fortuna che al debutto abbia giocato soltanto tre set“. Secondo Rusedski, un match prolungato avrebbe potuto rappresentare un test molto più significativo per il fisico di Alcaraz.

Il punto interrogativo, infatti, riguarda la capacità del murciano di reggere le sfide più impegnative al meglio dei cinque set. “La prova per Alcaraz sarà quando verrà messo al massimo sotto pressione in una partita molto fisica e lunga, di quattro o cinque set“, osserva Rusedski.

Nonostante le perplessità, l’ex finalista dello US Open promuove il rientro del campione spagnolo: “È stato un ritorno impressionante“. Resta però da verificare la tenuta del polso nei prossimi incontri e, soprattutto, la capacità di sostenere le sollecitazioni di un torneo dello Slam.