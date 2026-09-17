Rugby, Menoncello si infortuna in Francia. Ma la Nations Championship non è a rischio

Non arrivano buone notizie dalla Francia per i tifosi azzurri. Tommaso Menoncello, arrivato quest’anno allo Stade Toulousain, non prenderà parte alla trasferta di Vannes. Il centro italiano, che aveva già saltato la sfida contro il Bordeaux, non si è allenato con il gruppo a causa di un fastidio muscolare che continua a tenerlo lontano dal campo. Al momento la sua situazione resta sotto osservazione, ma i medici del club transalpino preferiscono non forzare i tempi di recupero.

Il nome di Menoncello, va detto, pesa. Classe 2002, oggi è probabilmente il giocatore italiano più forte in circolazione e uno dei centri più temuti a livello mondiale: nei Sei Nazioni 2024 e 2025 è stato tra i protagonisti assoluti, finendo in entrambe le edizioni nella formazione ideale del torneo e risultando candidato al premio di miglior giocatore della competizione, riconoscimento che ha effettivamente vinto nel 2024. Numeri che parlano da soli anche in maglia azzurra: 41 presenze e 60 punti con la nazionale maggiore, oltre a 75 partite e 115 punti realizzati con il Benetton prima del trasferimento a Tolosa. Un curriculum che, a soli 24 anni, lo colloca già tra i migliori interpreti del suo ruolo su scala internazionale.

Proprio per questo l’infortunio, per quanto fastidioso, non desta particolare allarme in casa Italia. Si tratta di un problema muscolare minore, di quelli che con un po’ di gestione e riposo si risolvono senza lasciare strascichi, e il calendario gioca a favore: mancano ancora diverse settimane all’appuntamento con la nazionale, tempo più che sufficiente per un recupero completo e senza rischi. Lo staff medico transalpino, come quello federale italiano, predilige la prudenza proprio per evitare ricadute che potrebbero davvero compromettere la sua presenza nei test di novembre.

E l’appuntamento è di quelli importanti. L’Italia di Gonzalo Quesada affronterà infatti il Sudafrica campione del mondo sabato 7 novembre all’Allianz Stadium di Torino, poi l’Argentina sabato 14 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova, e chiuderà la finestra autunnale contro le Fiji sabato 21 novembre al Bluenergy Stadium di Udine, prima delle finali del nuovo Nations Championship in programma a Twickenham dal 27 al 29 novembre. Un trittico di sfide di altissimo livello, nel quale il rientro in piena forma di Menoncello rappresenterebbe una notizia fondamentale per gli uomini di Quesada.