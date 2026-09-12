Rugby, il Valorugby supera il Petrarca e conquista la Supercoppa!

Il primo trofeo nazionale stagionale del rugby viene assegnato a L’Aquila: la Supercoppa Italiana viene conquistata dal Valorugby, che supera il Petrarca per 40-21 al termine di un match dominato, in cui gli emiliani mettono a segno il doppio delle mete dei patavini, 6 contro 3.

Nel primo tempo il Valorugby mette subito le cose in chiaro ed in meno di mezz’ora chiude in pratica il match: al 6′ la meta di Colombo sblocca lo score e lo porta sul 5-0, con Hugo che calcia oltre il minuto a disposizione e la conversione non viene convalidata. Gli emiliani, però, dilagano, con Casilio che va in meta prima al 14′ e poi al 27′, ed in entrambe le occasioni Hugo è attento e questa volta le trasformazioni sono valide, per il 19-0. Il Petrarca si scuote oltre la mezz’ora di gioco, ed al 31′ accorcia con la meta di Casolari convertita da Braga per il 19-7 a metà gara.

Nella ripresa il Valorugby ristabilisce subito le distanze: al 45′ Hugo si mette in proprio e, dopo aver schiacciato oltre la linea di meta, trova la conversione del 26-7. Il Petrarca prova a riaprire i giochi al 56′ con la marcatura di Messori, trasformata da Braga per il 26-14, ma il Valorugby chiude definitivamente il match con le segnature di Brisighella al 65′ e di Bianco al 71′, con lo stesso Bianco che converte in entrambi i casi, portando lo score sul 40-14. Proprio all’ultimo minuto il Petrarca va a segnare con Destro, e la trasformazione di Braga vale il definitivo 40-21.