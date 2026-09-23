Rugby, i ranking mondiali aggiornati. Italia femminile settima, uomini fuori dalla top10

World Rugby ha aggiornato i ranking mondiali maschile e femminile, fotografando una situazione in continuo movimento, soprattutto in campo femminile dove la classifica resta fortemente condizionata dagli sviluppi della Global Series, il circuito che sta ridisegnando gli equilibri internazionali. Tra gli uomini, invece, la notizia più rilevante arriva dal Giappone, capace di un balzo netto che lo porta dalla dodicesima alla nona posizione, a scapito proprio dell’Italia, che perde un piazzamento.

Nel ranking femminile comanda sempre l’Inghilterra con 97.26 punti, davanti a Nuova Zelanda (91.90) e Canada (90.61), seguite da Francia (84.29) e Irlanda (77.23). Ma è nella parte centrale della classifica che si registrano i movimenti più significativi: gli Stati Uniti salgono al sesto posto con 75.51 punti, mentre l’Italia scivola in settima posizione con 75.29, perdendo una piazza nonostante la netta vittoria ottenuta contro il Giappone. Un risultato che testimonia come, in questa fase, i punti in palio e i movimenti di classifica dipendano in larga misura dagli incastri della Global Series, rendendo il quadro femminile particolarmente fluido e soggetto a nuovi cambiamenti nelle prossime settimane.

Sul fronte maschile, il Sudafrica resta saldamente al comando con 95.09 punti, davanti a Nuova Zelanda (91.15), Irlanda (88.08), Francia (87.43) e Inghilterra (85.68). La notizia principale, però, riguarda il centro classifica: il Giappone compie un balzo importante, passando dalla dodicesima alla nona posizione con 77.28 punti, e proprio questo sorpasso costa caro all’Italia, che perde una posizione e con essa si allontana l’accesso alla top ten, scivolando al dodicesimo posto con 76.30 punti, alle spalle anche del Galles. Gli azzurri restano quindi fuori dalle prime dieci nazionali al mondo, un dato che pesa in vista dei prossimi impegni internazionali e che certifica quanto il gap con le squadre di vertice, seppur ridotto, resti ancora da colmare.

RANKING MONDIALE FEMMINILE

1 Inghilterra 97.26

2 Nuova Zelanda 91.90

3 Canada 90.61

4 Francia 84.29

5 Irlanda 77.23

6 USA 75.51

7 Italia 75.29

8 Scozia 74.40

9 Australia 74.03

10 Sudafrica 69.87

11 Galles 67.80

12 Giappone 67.63

13 Fiji 66.44

14 Spagna 63.54

15 Olanda 58.49

16 Hong Kong 57.30

17 Samoa 56.72

18 Russia 55.10

19 Kazakhstan 53.95

20 Germania 51.10

RANKING MONDIALE MASCHILE

1 Sudafrica 95.09

2 Nuova Zelanda 91.15

3 Irlanda 88.08

4 Francia 87.43

5 Inghilterra 85.68

6 Scozia 84.78

7 Australia 83.55

8 Argentina 82.24

9 Giappone 77.28

10 Fiji 76.81

11 Galles 76.38

12 Italia 76.30

13 Georgia 73.94

14 Portogallo 69.39

15 USA 67.58

16 Cile 66.94

17 Spagna 66.83

18 Uruguay 65.75

19 Tonga 65.14

20 Samoa 64.73