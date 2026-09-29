Rugby femminile, l’Italia scivola nel ranking mondiale

Nel World Rugby Ranking femminile, l’Inghilterra guida la classifica con 97.72 punti, rafforzando la propria leadership dopo il successo arrivato allo scadere contro la Nuova Zelanda: le Red Roses guadagnano 0.46 punti, mentre le Black Ferns, che si sono viste sfuggire il pareggio per una meta di intercetto di Harrison, restano seconde a quota 91.44 pur perdendo ancora terreno. Alle loro spalle c’è il Canada, terzo con 88.16, che subisce una pesante battuta d’arresto in Francia (21-5) e lascia sul campo 2.45 punti. Le transalpine, quarte con 86.74, incassano lo stesso identico bottino e guadagnano molto, pur senza cambiare posizione. Al quinto posto si conferma l’Irlanda con 77.27, con un ampio margine sulle inseguitrici.

Il vero colpo di scena, però, si registra nella zona centrale. Gli Stati Uniti, sesti con 75.74, vincono con fatica in Galles (26-24) e guadagnano 0.23 punti, quanto basta per respingere l’assalto dell’Australia. Le Wallaroos, però, sono le grandi protagoniste della settimana: il 30-10 rifilato alla Scozia in casa delle avversarie vale il balzo al settimo posto con 75.58, a un soffio dalle americane e davanti a due squadre europee. Le americane avranno presto l’occasione di rispondere, perché sfideranno l’Italia il 17 e il 24 ottobre nelle due gare rimanenti delle WXV Global Series, due appuntamenti che potrebbero rimescolare ancora la graduatoria.

Chi paga il prezzo più alto è proprio l’Italia. La sconfitta contro il Sudafrica costa alle azzurre 1.54 punti e le fa scivolare all’ottavo posto con 73.75, superate proprio dall’Australia. Alle loro spalle c’è la Scozia, nona con 72.84, mentre il Sudafrica, decimo con 71.41, non guadagna posizioni ma consolida la Top 10 e si avvicina alle dirette rivali. Fuori dalla zona alta, il Giappone (11°, 67.59) precede di un soffio il Galles (12°, 67.57), seguiti da Fiji (13°, 66.65) e Spagna (14°, 63.54). Chiude il quadro la festa delle Samoa, che battono Hong Kong 34-17, guadagnano 1.59 punti e due posizioni, salendo al quindicesimo posto con 58.31.

RANKING MONDIALE

1 Inghilterra 97.72

2 Nuova Zelanda 91.44

3 Canada 88-16

4 Francia 86.74

5 Irlanda 77.27

6 USA 75.74

7 Australia 75.58

8 Italia 73.75

9 Scozia 72.84

10 Sudafrica 71.41

11 Giappone 67.59

12 Galles 67.57

13 Fiji 66.65

14 Spagna 63.54

15 Samoa 58.31