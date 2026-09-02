Rugby femminile, le convocate dell’Italia per le WXV Global Series 2026: 38 azzurre per Plinio Sciamanna

Il commissario tecnico dell’Italia del rugby femminile, Plinio Sciamanna, ha diramato l’elenco delle 38 convocate per le WXV Global Series 2026: le azzurre inizieranno in casa ed ospiteranno Giappone e Sudafrica, rispettivamente il 19 ed il 26 settembre.

Nella seconda parte della competizione le azzurre si recheranno negli Stati Uniti per un doppio confronto con le padrone di casa il 17 ed il 24 ottobre. L’elenco delle convocate dell’Italia comprende 22 avanti e 16 trequarti, con 7 esordienti.

Il CT dell’Italia, fresco di nomina, Plinio Sciamanna, spiega al sito federale: “Le WXV Global Series rappresentano per noi l’inizio di un percorso. Abbiamo davanti quattro partite di alto livello, contro avversarie con caratteristiche molto diverse, e vogliamo utilizzare ogni momento di questo ciclo per crescere come squadra. In questa fase il nostro obiettivo è costruire basi solide: sviluppare un’identità chiara, alzare gli standard individuali e collettivi e creare sempre maggiore competizione all’interno del gruppo“.

Gli obiettivi per questa manifestazione: “Vogliamo allargare il numero di giocatrici capaci di competere a questo livello, senza mai separare lo sviluppo dalla necessità di essere competitivi ogni volta che scendiamo in campo. Queste partite saranno quindi un passaggio importante per capire dove siamo, mettere alla prova ciò che stiamo costruendo e continuare ad alzare il livello del gruppo“.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Avanti

Francesca ANDREOLI (LOU Rugby, esordiente)

Giulia CAVINA (AC Bobigny, 5 caps)

Chiara CHELI (Arredissima Villorba Rugby, 4 caps)

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Gaia DOSI (Rugby Parma FC, 2 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 65 caps)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina, 1 cap)

Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Laura FOSCATO (CUS Milano Rugby, esordiente)

Alessandra FRANGIPANI (Arredissima Villorba Rugby, 16 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 83 caps)

Mascia JELIC (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 12 caps)

Alissa RANUCCINI (ASM Clermont, 23 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 42 caps)

Desiree SPINELLI (Benetton Rugby Treviso, 5 caps)

Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

Silvia TURANI (Harlequins, 52 caps)

Vittoria VECCHINI (Gloucester Hartpury, 46 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

Vittoria ZANETTE (Blagnac Rugby, 7 caps)

Trequarti

Natascia AGGIO (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

Gaia BUSO (Arredissima Villorba Rugby, 6 caps)

Sofia CATELLANI (Lons Section Paloise, 3 caps)

Giada CORRADINI (Montpellier Herault Rugby,

Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 40 caps)

Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 28 caps)

Rubina GRASSI (RCTPM Toulon, esordiente)

Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 65 caps)

Sara MANNINI (Harlequins, 17 caps)

Aura MUZZO (ASM Clermont, 63 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Grenoble Amazones, 49 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 98 caps)

Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 106 caps)

Emma STEVANIN (Grenoble Amazones, 32 caps)

Vittoria ZENI (Valsugana Rugby Padova, esordiente)