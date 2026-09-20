Rugby
Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la sfida contro il Sudafrica
Neppure il tempo di festeggiare la vittoria di ieri sul Giappone per 55-21, che per l’Italia del rugby femminile è già tempo di pensare al secondo impegno delle WXV Global Series 2026, dato che sabato 26 settembre, alle ore 14.30, le azzurre ospiteranno il Sudafrica.
La sfida con le sudafricane si giocherà ancora una volta allo Stadio O. Tognon di Fontanafredda, e per questo le azzurre la prossima settimana si alleneranno sul campo del Silea Rugby: il CT dell’Italia, Plinio Sciamanna, ha diramato l’elenco delle convocate.
La lista comprende 33 atlete, inclusa un’invitata: rispetto al gruppo al lavoro per il match con il Giappone spicca il rientro di Elisa Giordano e Michela Sillari. Il match andrà preparato con attenzione: nell’ultima Coppa del Mondo la sconfitta con il Sudafrica costò all’Italia l’eliminazione nella prima fase a gironi.
LE CONVOCATE DELL’ITALIA
Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)
Gaia BUSO (Arredissima Villorba Rugby, 6 caps)
Sofia CATELLANI (Section Paloise, 3 caps)
Giulia CAVINA (AC Bobigny, 6 caps)
Chiara CHELI (Arredissima Villorba Rugby, 5 caps)
Giada CORRADINI (Montpellier Rugby Féminin, 2 caps)
Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)
Alyssa D’INCA’ (Blagnac Rugby, 41 caps)
Gaia DOSI (Rugby Parma FC, 2 caps)
Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 66 caps)
Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso, esordiente)
Laura FOSCATO (CUS Milano Rugby, 1 cap)
Alessandra FRANGIPANI (Arredissima Villorba Rugby, 17 caps)
Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 83 caps)
Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 29 caps)
Rubina GRASSI (ASM Clermont, esordiente)
Sara MANNINI (Harlequins, 18 caps)
Aura MUZZO (ASM Clermont, 64 caps)
Vittoria OSTUNI MINUZZI (Grenoble Amazones, 50 caps)
Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 13 caps)
Alissa RANUCCINI (ASM Clermont, 24 caps)
Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 88 caps)
Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 43 caps)
Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 98 caps)
Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 107 caps)
Emma STEVANIN (Grenoble Amazones, 33 caps)
Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)
Silvia TURANI (Harlequins, 53 caps)
Vittoria VECCHINI (Gloucester-Hartpury, 47 caps)
Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 36 caps)
Vittoria ZANETTE (Blagnac Rugby, 8 caps)
Vittoria ZENI (Valsugana Rugby Padova, esordiente)
Atlete invitate
Mascia JELIC (Benetton Rugby Treviso, esordiente)