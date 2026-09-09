Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la sfida al Giappone: 32 azzurre scelte da Sciamanna

Si avvicina l’esordio dell’Italia nelle WXV Global Series 2026 di rugby femminile: le azzurre saranno opposte al Giappone sabato 19 settembre alle ore 14.30 allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda (Pordenone), e per questo saranno in raduno da sabato 12 settembre a Silea (Treviso).

Il commissario tecnico dell’Italia, Plinio Sciamanna, ha diramato l’elenco delle 32 convocate: presente Beatrice Rigoni, al rientro, assieme a sei esordienti, ovvero Natascia Aggio, Silvia Fent, Laura Foscato, Rubina Grassi, Mascia Jelic e Vittoria Zeni.

Dopo il match contro le nipponiche l’Italia ospiterà il Sudafrica sabato 26 settembre alle ore 14.30, sempre allo Stadio Tognon di Fontanafredda, poi andrà in trasferta negli Stati Uniti, dove è in programma un doppio confronto con le Eagles, prima a Mansfield (17 ottobre) e poi a Nashville (24 ottobre).

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Natascia AGGIO (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Alia Antonietta BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

Gaia BUSO (Arredissima Villorba Rugby, 6 caps)

Sofia CATELLANI (Lons Section Paloise, 3 caps)

Giulia CAVINA (AC Bobigny, 5 caps)

Chiara CHELI (Arredissima Villorba Rugby, 4 caps)

Giada CORRADINI (Montpellier Herault Rugby, 2 caps)

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 40 caps)

Gaia DOSI (Rugby Parma FC, 2 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 65 caps)

Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Laura FOSCATO (CUS Milano Rugby, esordiente)

Alessandra FRANGIPANI (Arredissima Villorba Rugby, 16 caps)

Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 28 caps)

Rubina Emma GRASSI (RCTPM Toulon, esordiente)

Mascia JELIC (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Sara MANNINI (Harlequins, 17 caps)

Aura MUZZO (ASM Clermont, 63 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Grenoble Amazones, 49 caps)

Alessia PILANI (Stade Bordelais, 12 caps)

Alissa RANUCCINI (ASM Clermont, 23 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 87 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 42 caps)

Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 106 caps)

Emma STEVANIN (Grenoble Amazones, 32 caps)

Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

Silvia TURANI (Harlequins, 52 caps)

Vittoria VECCHINI (Gloucester Hartpury Rugby, 46 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

Vittoria ZANETTE (Blagnac Rugby, 7 caps)

Vittoria ZENI (Valsugana Rugby Padova, esordiente)