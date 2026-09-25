Rugby femminile, la formazione dell’Italia per la sfida al Sudafrica

Dopo la netta affermazione sul Giappone, l’Italia si prepara al secondo match delle WXV Global Series 2026 di rugby femminile: domani, sabato 26 settembre, alle ore 14.30, sempre allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda, le azzurre del CT Plinio Sciamanna affronteranno il Sudafrica.

Il commissario tecnico delle azzurre, rispetto al match della scorsa settimana, cambia tre pedine nello scacchiere dell’Italia: in prima linea Alessia Pilani prende il posto di Vittoria Zanette, mentre in terza linea torna Elisa Giordano, infine sulla trequarti rientra Michela Sillari, mentre Francesca Granzotto va in panchina, dalla quale potrebbe arrivare l’esordio in azzurro di Mascia Jelic.

Plinio Sciamanna presenta così la sfida al sito federale: “La partita con il Sudafrica sarà diversa rispetto a quella con il Giappone, per questo abbiamo apportato delle modifiche nelle formazione. Il ritorno di Elisa e Michela ci permette di variare nelle decisioni e porta esperienza in vista di una sfida intensa, ma abbiamo comunque avuto modo di dar spazio a Mascia, che partirà dalla panchina sabato“.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Capitana, Grenoble Amazones, 50 caps)

14 Aura MUZZO (ASM Clermont Rugby, 64 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 98 caps)

12 Sara MANNINI (Harlequins, 18 caps)

11 Alyssa D’INCÁ (Blagnac Rugby, 41 caps)

10 Emma STEVANIN (Grenoble Amazones, 33 caps)

9 Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 107 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 83 caps)

7 Alissa RANUCCINI (ASM Clermont, 24 caps)

6 Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 43 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 66 caps)

4 Alessandra FRANGIPANI (Arredissima Villorba Rugby,

3 Alessia PILANI (Stade Bordelais, 12 caps)

2 Vittoria VECCHINI (Gloucester Hartpury, 47 caps)

1 Silvia TURANI (Harlequins, 53 caps)

A disposizione

16 Chiara CHELI (Arredissima Villorba Rugby, 5 caps)

17 Laura FOSCATO (CUS Milano Rugby, 1 cap)

18 Gaia DOSI (Rugby Parma FC, 2 caps)

19 Giulia CAVINA (AC Bobigny, 6 caps)

20 Mascia JELIC (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

21 Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

22 Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 88 caps)

23 Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 29 caps)

CT Plinio Sciamanna