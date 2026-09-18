Rugby femminile, il XV dell’Italia per la sfida al Giappone: prima da capitana per Vittoria Ostuni Minuzzi

Inizia ufficialmente l’era di Plinio Sciamanna sulla panchina dell’Italia di rugby femminile: il CT ha nominato capitana delle azzurre Vittoria Ostuni Minuzzi, con Silvia Turani e Veronica Madia come sue vice. Il tecnico, inoltre, ha svelato il primo XV della sua gestione, per la sfida al Giappone.

Le azzurre sfideranno le nipponiche domani, sabato 19 settembre, alle ore 14.30 allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda, nel match d’esordio delle WXV Global Series. Proprio la nuova capitana azzurra, partendo dall’inizio contro il Giappone festeggerà il cap numero 50 con l’Italia.

Nel triangolo allargato, con Ostuni Minuzzi, ci saranno Francesca Granzotto e Aura Muzzo, mentre i centri saranno Sara Mannini e Alyssa D’Incà, con Sofia Stefan ed Emma Stevanin in mediana. Terza linea composta da Francesca Sgorbini, Alissa Ranuccini e Margherita Tonellotto, mentre in seconda linea partiranno Alessandra Frangipani e Giordana Duca, con Silvia Turani, Vittoria Vecchini e Vittoria Zanette in prima linea. In panchina ci saranno Chiara Cheli, Laura Foscato, Alessia Pilani, Giulia Cavina, Beatrice Veronese, Alia Bitonci, Beatrice Rigoni e Natascia Aggio.

Il CT dell’Italia ha dichiarato al sito federale: “Iniziamo questo percorso nelle WXV ospitando una squadra, il Giappone, che è una squadra che sa essere insidiosa e che ci metterà alla prova. Abbiamo scelto una formazione che unisce esperienza e volti nuovi, per una sfida con un’avversaria che abbiamo affrontato spesso negli ultimi anni e contro cui vogliamo giocare al meglio per iniziare a saggiare la prima pare di lavoro che abbiamo improntato in queste settimane“.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Capitana, Grenoble Amazones, 49 caps)

14. Aura MUZZO (ASM Clermont, 63 caps)

13. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 40 caps)

12. Sara MANNINI (Harlequins, 17 caps)

11. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 28 caps)

10. Emma STEVANIN (Grenoble Amazones, 32 caps)

9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 106 caps)

8. Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 42 caps)

7. Alissa RANUCCINI (ASM Clermont, 23 caps)

6. Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 65 caps)

4. Alessandra FRANGIPANI (Arredissima Villorba Rugby, 16 caps)

3. Vittoria ZANETTE (Blagnac Rugby, 7 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Gloucester Hartpury, 46 caps)

1. Silvia TURANI (Harlequins, 52 caps)

A disposizione:

16. Chiara CHELI (Arredissima Villorba Rugby, 4 caps)

17. Laura FOSCATO (CUS Milano Rugby, esordiente)

18. Alessia PILANI (Stade Bordelais, 12 caps)

19. Giulia CAVINA (AC Bobigny, 5 caps)

20. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

22. Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 87 caps)

23. Natascia AGGIO (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Commissario Tecnico: Plinio SCIAMANNA