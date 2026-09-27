Rugby
Rugby, esordio vincente per Rovigo e Fiamme Oro in Coppa Italia. Sconfitte per Petrarca e Viadana
Dopo l’apertura della stagione con l’assegnazione della Supercoppa, inizia il cammino della Coppa Italia 2026-2027 di rugby, che vede dodici formazioni al via, suddivise nella prima fase in due gironi dai quali le prime due si qualificheranno per le semifinali.
Nel Girone 1 netta affermazione esterna della Femi-CZ Rovigo, che passa in casa del Cus Torino per 7-82, mentre vince lontano dalle mura amiche anche il Rugby Vicenza, corsaro in casa del Mogliano Veneto per 12-55, infine la sorpresa di giornata porta la firma del Rugby Parabiago, che supera il Petrarca Rugby, battuto per 34-31.
Nel Girone 2 i campioni d’Italia del Valorugby, già vittoriosi in Supercoppa, battono a domicilio il Viadana, sconfitto per 14-25, mentre a Biella serve un piazzato allo scadere alle Fiamme Oro per avere la meglio sui padroni di casa, battuti per 29-30, infine l’Accademia FIR “Ivan Francescato” supera i Sitav Lyons per 48-21.
COPPA ITALIA RUGBY 2026-2027 – 1A GIORNATA
Girone 1
Risultati
Cus Torino v Femi-CZ Rovigo 7-82 (0-5)
Mogliano Veneto v Rugby Vicenza 12-55 (0-5)
Rugby Parabiago v Petrarca Rugby 34-31 (5-2)
Classifica
Femi-CZ Rovigo, Rugby Vicenza e Rugby Parabiago 5; Petrarca Rugby 2; Mogliano Veneto e Cus Torino 0.
Girone 2
Risultati
Biella RC v Fiamme Oro Rugby 29-30 (2-5)
Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia 14-25 (0-5)
Accademia FIR v Sitav Lyons 48-21 (5-0)
Classifica
Accademia FIR, Valorugby Emilia e Fiamme Oro Rugby 5; Biella RC 2; Rugby Viadana 1970 e Sitav Lyons 0.