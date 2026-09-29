Rugby, balzo dell’Australia nel ranking mondiale

Il colpo della settimana nel rugby mondiale arriva da Australia-Sudafrica: i Wallabies ospitavano gli Springboks in una sfida tra due squadre lontanissime nel ranking mondiale e, così, un successo per i padroni di casa valeva ora anche guardando alla classifica iridata. E così è stato. Grazie alla vittoria l’Australia scavalca la Scozia, sale al sesto posto con 85.55 punti e si porta a soli 13 centesimi dall’Inghilterra, quinta con 85.68. Il balzo australiano è la vera notizia di un aggiornamento che per il resto lascia intatte le posizioni di vertice.

In testa resta il Sudafrica, che però perde 2 punti e con essi il record assoluto nella storia del ranking, scendendo da 95.09 a 93.09. Il vantaggio sulla Nuova Zelanda, seconda con 91.15, è comunque di quasi 2 punti. Al terzo posto c’è l’Irlanda con 88.08, seguita dalla Francia, quarta con 87.43, e dall’Inghilterra, quinta appunto con 85.68, ora con il fiato dell’Australia sul collo. Alle spalle dei Wallabies si trova la Scozia, settima con 84.78, mentre l’Argentina è ottava con 82.24.

La zona bassa della Top 10 vede il Giappone al nono posto con 77.28, davanti alle Fiji, decime con 76.81. Subito fuori, il Galles è undicesimo con 76.38 e l’Italia al dodicesimo posto con 76.30. Le prossime settimane potrebbero rimescolare ancora la graduatoria: la doppia sfida di Bledisloe Cup, il 10 e il 17 ottobre, può regalare all’Australia un altro colpo, oppure farle perdere posizioni, mentre la Nuova Zelanda potrebbe avvicinare gli Springboks o rischiare il sorpasso dell’Irlanda.

RANKING MONDIALE

1 Sudafrica 93.09

2 Nuova Zelanda 91.15

3 Irlanda 88.08

4 Francia 87.43

5 Inghilterra 85.68

6 Australia 85.55

7 Scozia 84.78

8 Argentina 82.24

9 Giappone 77.28

10 Fiji 76.81

11 Galles 76.38

12 Italia 76.30

13 Georgia 73.94

14 Portogallo 69.39

15 USA 67.58