Rosberg avverte Antonelli: “Il rischio è che inizi a perdere terreno”

Il vantaggio accumulato finora non mette Kimi Antonelli al riparo da un possibile cambio di scenario nella seconda parte del campionato. Il pilota italiano può contare su un margine di 81 punti nei confronti del compagno di squadra George Russell, ma con nove Gran Premi ancora da disputare il quadro iridato resta tutt’altro che definitivo.

È proprio sulla gestione di un eventuale momento di difficoltà che si è soffermato Nico Rosberg, chiamando in causa anche la propria esperienza del 2016. In quella stagione l’ex pilota Mercedes riuscì a conquistare il titolo al termine di un confronto interno con Lewis Hamilton, arrivando però all’ultima parte del campionato sotto una pressione crescente.

Nico ha quindi immaginato uno scenario nel quale Antonelli potrebbe vedere ridursi progressivamente il proprio margine, soprattutto qualora la concorrenza dovesse compiere un salto di rendimento: “Lo scenario peggiore è che la McLaren inizi improvvisamente a prendere il largo e che magari arrivi anche a superare la Ferrari o qualcosa di simile, portando Kimi a perdere terreno e a ritrovarsi più invischiato nel gruppo“, ha spiegato a Sky Sports F1 Show.

Il tedesco ha poi collegato questa eventualità a quanto accaduto durante la sua stagione iridata, sottolineando quanto rapidamente possa cambiare la percezione di un campionato quando il pilota al comando comincia a perdere qualche posizione: “È una situazione simile a quella che ho vissuto nell’anno del mio titolo: non stavo guidando bene e, nelle ultime quattro gare, ho iniziato a perdere posizioni, finendo più indietro nel gruppo“.

Un vantaggio consistente può infatti ridursi rapidamente se gli avversari iniziano a conquistare più punti e, contemporaneamente, il pilota in testa al campionato si ritrova a dover lottare in mezzo al gruppo.

Rosberg ricorda bene quella sensazione e descrive così la fase finale della propria stagione 2016: “A un certo punto di ogni gara, mi ritrovavo in difficoltà fino all’ultimo istante. In Q3, per esempio, ero sesto in classifica quasi fino alla fine. In ognuna di quelle gare mi sono trovato terzo anziché secondo, con Verstappen che mi finiva addosso praticamente a ogni Gran Premio“.

Da qui l’ultima considerazione, riferita direttamente alla situazione che potrebbe trovarsi ad affrontare Antonelli nelle prossime gare: “Quindi, se dovesse scivolare anche solo leggermente più indietro nel gruppo, il rischio aumenta e si inizia a provare una crescente ansia per la situazione“.