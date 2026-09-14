Ronaldo: ”Ho una simpatia e un’ammirazione incredibile per Jannik Sinner”

Ha scritto pagine indelebili della storia del calcio e ora sta coltivando la sua grande passione per il tennis. Ronaldo sta diventando una presenza ormai immancabile in tutti i grandi eventi del circuito internazionale. Nei recenti US Open è apparso più volte sulle tribune dell’Arthur Ashe.

Il Fenomeno brasiliano, nel corso di un’intervista concessa a SuperTennis, ha spiegato la sua crescente passione per il tennis e ha analizzato il momento del tennis italiano dichiarando i suoi sentimenti di stima e ammirazione per Jannik Sinner.

La crescente passione dell’ex fuoriclasse brasiliano per il tennis: ”Seguo più il tennis che il calcio. Ovviamente amo anche il calcio, è tutta la mia vita e lo seguirò per sempre, però il tennis adesso ha il mio cuore”.

Sul tennis italiano e l’ammirazione per Jannik Sinner: “Per il tennis è una fase meravigliosa. Tanti campioni italiani fanno bene, soprattutto Jannik Sinner. Ho una simpatia e un’ammirazione incredibile per lui. Spero di vedere dal vivo una sua partita presto”.