Romania da favola! Batte l’Ucraina di Plotnytskyi e vola agli Europei: rivincita con la Francia ai quarti?

Una grande sorpresa ha aperto la seconda giornata dedicata agli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley maschile: la Romania ha sconfitto la quotata Ucraina con un perentorio 3-0 (25-22; 25-21; 30-28). Dopo aver battuto la Francia di fronte al proprio pubblico di Cluj-Napoca e aver concluso la fase a gironi al terzo posto, gli uomini di coach Sergiu Stancu si sono replicati nel primo turno a eliminazione diretta e hanno eliminato una delle compagini più temibili della rassegna continentale, una potenziale mina vagante in grado di sognare in grande e che invece saluta l’evento con largo anticipo.

Dopo un avvio equilibrato di primo set (16-16), i rumeni sono stati bravi a piazzare un bel rush finale di fronte al pubblico della Arena 8888 di Sòfia (Bulgaria). Sotto per 7-4 e 12-9 nella seconda frazione, la grande rivelazione del torneo è stata brava a recuperare (12-12) ed è emersa in gran carriera nella parte conclusiva del parziale. La caratura della Romania si è vista nel terzo set: avanti per 6-3 e poi sotto per 9-13, sono riusciti a rimontare, hanno annullato due set-point non consecutivi (25-26 e 26-27) e hanno poi chiuso i conti.

La Romania si è così qualificata ai quarti di finale, dove dovrebbe nuovamente affrontare la Francia, ampiamente favorita contro il Portogallo. Riusciranno in una nuova magia, oppure i Campioni Olimpici di Parigi 2024 avranno vita facile e si meriteranno il volo per Milano, dove potrebbero affrontare l’Italia in semifinale? Prestazione sopra le righe da parte di Alexandru Rata (16 punti), Cristian-Daniel Chitigoi (11) e Marian Bela (7) contro le stelle Oleh Plotnytskyi (15) e Dmytro Yanchuk (10). Dopo il ko della Bulgaria contro la Germania, gli Europei regalano una nuova sorpresa.