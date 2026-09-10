Primoz Roglic: “Sono riuscito a fare un’ottima corsa. Aspettiamo le ultime montagne”

Stefan Kung della Tudor Pro Cycling Team rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica la diciottesima tappa della Vuelta a España, El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera, cronometro individuale di 32,1 chilometri. Lo svizzero batte Callum Thornley della Red Bull – BORA – hansgrohe e Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG.

Primoz Roglic taglia il traguardo in quarta posizione con un ritardo di circa 19” nei confronti del vincitore e non riesce a portare a termine quello che poteva rappresentare il grande obiettivo di giornata, l’assalto alla maglia rossa. L’alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe guadagna infatti solo 33” nei confronti di Enric Mas e insegue lo spagnolo con 1’37” di ritardo.

La corsa, al momento, sembra decisamente indirizzata verso il successo finale dello spagnolo. Ci sono però ancora due impegnative tappe di montagna nelle quali tutto può succedere. Un veterano come Roglic certamente proverà a giocarsi il tutto per tutto nel tentativo di ribaltare la situazione.

Lo sloveno commenta così l’esito della giornata che gli ha consentito di guadagnare una piazza e di portarsi al secondo posto: “Considerato che non ho avuto giorni di prove a cronometro prima della gara, sono riuscito a fare un’ottima corsa. Se avessi davvero visto una possibilità di vittoria finale, forse avrei potuto affrontare l’ultima rotonda più velocemente, ma aspettiamo le ultime montagne”.