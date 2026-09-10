Roglic guadagna troppo poco a cronometro, Mas superiore in salita: Vuelta già decisa?

La Vuelta a España 2026 è sempre più nelle mani di Enric Mas. La diciottesima tappa segnava un punto di svolta forse decisivo nella lotta per la classifica generale, visto che in programma c’era la cronometro individuale di 32,1 chilometri da El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera.

Tutta l’attenzione era rivolta soprattutto a come si sarebbe comportato il leader Enric Mas. Lo spagnolo ha risposto presenta all’esame più importante della sua carriera. Il capitano della Movistar si è difeso egregiamente dall’assalto di Primoz Roglic, che aveva in questa cronometro forse l’ultima mossa possibile per cercare di riaprire la contesa per la maglia rossa.

Lo sloveno della Red Bull-BORA-hansgrohe non è andato male ed ha terminato al quarto posto a diciotto secondi dal vincitore Kung, ma non è riuscito a guadagnare quanto probabilmente sperava nei confronti di Mas. Lo spagnolo, infatti, ha terminato in dodicesima posizione, realizzando una delle migliori cronometro della sua carriera, perdendo solamente 33 secondi da Roglic.

In classifica generale adesso Mas ha un vantaggio di un minuto e trentasette secondi su Roglic, mentre è definitivamente crollato Felix Gall, che non è mai riuscito a trovare il ritmo in questa cronometro ed ora si trova addirittura a tre minuti dalla testa della classifica. Una Vuelta dunque che ormai appare nelle mani dello spagnolo, che ha dimostrato di essere nettamente il migliore in salita e che dunque ha tutte le possibilità di amministrare.

A Roglic e Gall serve davvero un’impresa, partendo già da domani, quando ci sarà il durissimo arrivo in salita a Peñas Blancas. Estepona. Anche sabato altra giornata durissima, con un tappa ricca di salite da La Calahorra fino al traguardo Collado del Alguacil, salita di oltre otto chilometri praticamente al 10%. Può ancora succedere di tutto, perché questa Vuelta ha dimostrato che ogni giorno ci può essere una sorpresa, ma Enric Mas è davvero molto vicino a festeggiare il suo primo grande giro.