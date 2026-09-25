Roberto Mancini: “L’Italia ha fatto benissimo nel secondo tempo. I fischi ci stanno”

L’Italia è stata sconfitta dal Belgio con un secco 2-0 all’esordio nella Nations League 2026-2027, incominciando con una battuta d’arresto il nuovo ciclo sotto la guida di Roberto Mancini. Il ritorno in campo della nostra Nazionale, sei mesi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, è stato amaro ed è stato accompagnato dai fischi dello Stadio Olimpico di Roma.

Il CT Roberto Mancini ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, noi siamo stati in difficoltà. Nel secondo abbiamo giocato noi e loro sono stati in difficoltà: potevamo pareggiare, invece c’è stato un errore nostro e sul contropiede è arrivato il 2-0“.

Il tecnico marchigiano ha proseguito: “Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, il Belgio ha giocato meglio. Nel secondo tempo la squadra ha fatto benissimo, abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare 1-1. Quando si perde non siamo contenti. I fischi ci stanno quando si perde“.