Ritorna il Giro di Campania dopo venticinque anni: tutto pronto per il duello tra velocisti e attaccanti

Il calendario sempre più serrato che accompagna i corridori verso la fine di un’annata lunga e faticosa propone un nuovo importante appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni. Si corre domani, nella giornata in cui iniziano i Mondiali in Canada, il Giro di Campania.

La corsa in linea, che torna sulla scena a distanza di venticinque anni dall’ultima edizione, prende il via da Maddaloni alle 10:23 e arriva a Napoli, il traguardo è posto in Piazza del Plebiscito, intorno alle 14:45 dopo aver percorso 192,5 km e aver attraversato le diverse province della regione.

Il tracciato propone la salita di Agerola, ascesa di quattordici chilometri al 6,1% di pendenza media, come difficoltà altimetrica di maggiore rilevanza. Dallo scollinamento mancheranno però poco meno di cinquanta chilometri all’arrivo e ci sarà il terreno disponibile per il duello tra gli attaccanti e le squadre che proveranno a portare i velocisti verso lo sprint di Piazza Plebiscito.

Nel contesto di un campo di partecipazione in cui l’unica formazione WorldTour iscritta sarà il Team Jayco AlUla i velocisti sembrano partire in pole. In caso di arrivo allo sprint i candidati più autorevoli alla vittoria sembrano essere Giovanni Lonardi del Team Polti VisitMalta, Enrico Zanoncello e Luca Colnaghi della Bardiani CSF 7 Saber, Andrea Vendrame del Team Jayco AlUla.

Nel caso in cui invece la corsa dovesse rivelarsi più selettiva potrebbero giocare le proprie carte l’australiano Luke Plapp, Alessandro Covi e Filippo Conca del Team Jayco AlUla, l’azzurro Alessandro Fancellu, leader per tre tappe del Giro d’Abruzzo, Ludovico Crescioli del Team Polti VisitMalta e Stefano Oldani della Caja Rural – Seguros RGA.